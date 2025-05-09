Battlefield ve FC 25 Geliştiricisinden Oyuncuları Sevindiren Açıklama!

Son yıllarda oyun dünyasında fiyat artışları adeta norm haline geldi. Birçok oyun şirketi, yeni yapımlarını yüksek fiyatlarla piyasaya sürerken, bu durum özellikle döviz kurunun hızla yükseldiği Türkiye gibi ülkelerde oyuncuları fazlasıyla zorluyor. Ancak tüm bu olumsuz gelişmelerin arasında sevindirici bir haber geldi. Öyle ki bir oyun devi, fiyatlarına zam yapmayacağını resmen açıkladı.

EA, Oyunlarının Fiyatlarını Artırmayacak

Şirketin CEO’su Andrew Wilson, oyuncuları sevindiren bu kararı yatırımcılarla gerçekleştirdiği son finansal toplantıda duyurdu. Öyle ki Wilson, şirketin hedefinin her zaman "kaliteyle değeri buluşturmak" olduğunu belirterek şu anda bir zam yapma planları olmadığını ifade etti.

Bu açıklamaya göre önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek yeni EA Sports FC, Madden ve Battlefield oyunlarında da herhangi bir fiyat artışı olmayacak. Buna göre söz konusu yapımlar, AAA yapımlar için artık standart hale gelen 70 dolarlık etiketle satışa sunulacak.

Ancak ülkemizde döviz kuru dalgalanmalarının yoğun yaşanması nedeniyle bu fiyatın Türk lirası karşılığı sabit kalmayacak. Güncel kurla hesaplandığında 70 dolar yaklaşık 2 bin 710 TL’ye denk geliyor. Bu da Türk oyuncular için her geçen gün daha maliyetli bir hale gelebilir.

Mayıs ayının başında Microsoft, Xbox konsollar, kontrolcüler ve kulaklıklar için fiyat artışı yapmıştı. Ayrıca bazı popüler oyunlarına da zam yapacağını açıklamıştı.

Electronic Arts, aldığı kararla oyuncuların sevgisini kazandı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.