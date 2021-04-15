Yeni Nesil Nuh'un Gemisi Dünya'yı Kurtarabilir

Earth 300 süperyat projesi iklim krizine çare olacak. Earth 300 isimli bir gemi, emisyonsuz olacak ve nükleer enerjiyle çalıştırılacak şekilde tasarlandı. Earth 300 CEO'su Aaron Olivera ise en parlak ve en zeki bilim adamlarını gemiye getirmek istiyor. Ancak gemi maliyetlerini karşılaması için 40 adet VIP müşteri de alınacak.

Nükleer enerjiyle çalışan, emisyonsuz bir yatta 3 milyon dolarlık fiyata 10 günlük yolculuğa çıkabilir veya bilim adamıysanız iklim değişikliği etkilerini incelemeye yardımcı olmak için ücretsiz olarak gemiye alınabilirsiniz.

Earth 300 adlı yat, bilim için küresel bir simge olacak. Plan dahilinde çeşitli disiplinlerden 160 bilim insanı, 20 öğrenci, 165 personel ve her biri 3 milyon dolar ödeyebilecek 40 VIP misafir ağırlanacak.

Earth 300 süperyat projesi iklim krizine çare olacak

Earth 300 CEO'su Aaron Olivera, 2015 yılında Maldivler'de tüplü dalışa gittiğinde ve okyanustaki aşırı asitlenmeden ölen ölü mercanları gördüğünde bu projeyi düşündüğünü söyledi. İklim değişikliğine çözüm bulmak için yeni bir "Nuh'un gemisi" yapabileceğini düşündü. Earth 300 adlı yata birlikte çalışmak üzere en zeki bilim adamlarını getirme fikrini ortaya attı.

Erimiş tuz reaktöründen güvenli ve sürdürülebilir atom enerjisi ile güçlendirilecek geminin tasarımı; yapay zeka, robotik, makine öğrenimi gibi son teknolojiye sahip 22 laboratuvara sahip. Web sitesine göre kuantum bilgisayar da süperyat içerisinde yer alacak.

Olivera yatla ilgili yaptığı açıklamada, "Denizde son teknoloji bir bilim üssü olacak" dedi ve şöyle devam etti: "Yolcu gemisi boyutuna sahip bir proje, ancak bir yolcu gemisi değil. Bir süperyatın genel tasarımına sahip, ancak bir süperyat değil. Uçak gemisine rakip olacak bir teknolojiye sahip, ancak uçak gemisi değil. Kaşif gemisinin dayanıklılığına ve keşif becerilerine sahip olacak, ancak kaşif gemisi değil."

Earth 300'ün gerçekten şık bir görünümü var. Yaklaşık 300 metre uzunluğunda, 46 metre genişliğinde. En yüksek noktasında 60 metre seviyesinde ve bu yaklaşık 18 katlı bir binaya eşdeğer.

Olivera'ya iklim değişikliğini incelemek için bir gemi oluşturmaya kararı sorulduğunda, "Okyanuslar gezegenin atan kalbidir. Okyanuslar olmadan yaşam olamaz" ifadesini kullandı. Earth 300 toplam maliyetinin yaklaşık 500 milyon ila 700 milyon dolar olacağını ve bazı fonların özel yatırımcılardan geleceğini söyledi.