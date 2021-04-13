Korkutan Açıklama: Antarktika Küresel Isınma ile Yok Olabilir

Antarktika küresel ısınmayla eriyebilir. Geçtiğimiz dönemde yürütülen bir çalışmada Antarktika buz sahanlıklarının erime hızıyla ilgili olası senaryolar test edildi. Liege ve Reading Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor, Antarktika'nın üçte birinin bu yüzyıl içerisinde yok olacağını belirtiyor.

Liege Üniversitesi ve Reading Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen yeni bir çalışma, gezegenin 4°C ısınması durumunda Antarktika buz sahanlıklarının yüzde 34'ünün ortadan kaybolabileceğini öne sürüyor. Bu erime, deniz seviyelerinde önemli bir artışa neden olabilir.

Antarktika küresel ısınmayla eriyebilir

Liege Klimatoloji Laboratuvarı Üniversitesi'nde araştırmacı ve Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan çalışmanın ortak yazarı Christoph Kittel, "Buz sahanlıkları baraj gibi davranıyor ve kıtadaki buzları tutuyor" dedi ve şunları söyledi: "Bu platformlar olmadan, büyük miktarda buz okyanusa akacak ve sonuç olarak deniz seviyelerinde artışa yol açacak."

Yaz aylarında platformların yüzeyindeki kar erir ve su, yeniden donabileceği kar katmanlarındaki küçük boş alanlara sızar. Erime çok fazlaysa buzun derinliklerine sızar veya yüzeyde göller oluşturur. Göl oluşumunun bir sonucu olarak suyun sızması ve artan ağırlığı, buzu kırma eğilimindedir.

Buz erimesi kar yağışından daha fazla olduğunda, platform riski yaşanabilir. Makalenin ortak yazarı ve Reading Üniversitesi Meteoroloji Bölümü'nde araştırmacı Ella Gilbert, "Larsen B platformunun 2002'de parçalanması ve ortadan kalkması, bu engellerin erimeye karşı ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Birkaç gün içinde okyanusa yaklaşık 3250 km2 buz döküldü."

Araştırmacılar, çalışma için Bölgesel Atmosfer Modeli'ni (MAR) kullandılar. Model, 1.5° C ile 4° C arasında değişen farklı iklim ısınma seviyelerinde Antarktika'nın buz sahanlıklarında yaşanabilecekleri hesapladı. Bulunduğumuz yüzyılın sonu için tüm bu senaryolar olası görünüyor.

"Sıcaklıklar yükseldikçe, yoğun yaz erimesi olayları tekrarlanacak ve hepsinden önemlisi daha yoğun hale gelecektir. Erimiş su artık yeniden donmak için kar tarafından absorbe edilemeyecek, göller oluşturacak, platformların buzlarının derinliklerine sızacak ve bu da dağılmalara yol açacak. Çalışma Larsen C, Shackleton, Pine Island ve Wilkins'in risk altında olduğunu gösterdi."

Uzmanlara göre sıcaklıklar mevcut hızda yükselmeye devam ederse önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da fazla buz sahanlığı çökmesi olayı görebiliriz. İklim bilimcileri, Paris Anlaşması tarafından belirlenen hedeflere bir an önce ulaşmanın, küresel ısınmayı ve Antarktika platformlarının yok olma riskinin sınırlayacağını söylüyor.