EBA Çöktü mü? EBA Neden Açılmıyor?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim sistemine geçildiğinden beri ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler eğitim ve öğretim yılına Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden aldığı dersler ile devam ediyor. Aktarılan son bilgilere göre öğrenciler EBA’ya erişim sorunu yaşıyor. Peki, EBA çöktü mü, neden açılmıyor? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

EBA Çöktü mü? EBA’ya Neden Girmiyor?

COVID-19 salgını nedeni ile uzaktan eğitim sistemine geçilen şu günlerde milyonlarca öğrenci eğitim ve öğretimine EBA üzerinden devam ediyor ancak bugün EBA sistemine girmeye çalışan öğrenciler “Mapping verisi alınamadı” hatası ile karşılaştı. Peki, EBA çöktü mü? EBA erişim sorunu neyden kaynaklanıyor?

“Mapping verisi alınamadı” hatası ne anlama geliyor? Milyonlarca öğrencinin bu sorun ile karşılaşmasının nedenleri arasında sunucu yoğunluğu, interent yoğunluğu, çok sık giriş denemesi yapılması gibi neden yer alıyor ancak sorun ile ülke genelindeki öğrenciler karşılaştığı için bu hata mesajının çıkmasının nedeni sunucu tarafında yaşanan aksaklıkların olduğu tahmin ediliyor.

EBA Nasıl İndirilir?

Hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden EBA uygulamasını hızlı ve pratik bir şekilde cihazınıza indirebilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra EBA uygulaması otomatik olarak cihazınıza kurulacaktır.

Yeni tip koronavirüse yakalanmamak için insanlarla yakın temasta bulunmamalısınız. Tüm dünyada etkisini sürdüren virüsten korunmak için ellerinizi sık sık yıkamalı ve ağzınızı ve burnunuzu kapatmalısınız.