Sizinle Konuşabilen Kulaklık Tanıtıldı! Çeviri Bile Yapıyor

Edifier, yeni kablosuz kulaklık tanıttı. FitBuds Turbo olarak adlandırılan model, antibakteriyel silikon kulak uçları ile birlikte geliyor. Bu uçların bakterilerin yüzde 99,9'unu engellediği belirtiliyor. Ayrıca şarj kutusunda da tutmayı daha kolay bir hâle getiren suni deri kaplama ve metalik detaylar bulunuyor.

Edifier FitBuds Turbo'nun Özellikleri Neler?

Dayanıklılık: IP54 sertifikası (Hafif su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık)

IP54 sertifikası (Hafif su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık) Kulaklık Uçları: Yüzde 99,9 oranında bakterileri engelleyen antibakteriyel silikon malzeme

Yüzde 99,9 oranında bakterileri engelleyen antibakteriyel silikon malzeme Renk Seçenekleri: Beyaz, mavi ve pembe

Beyaz, mavi ve pembe Sürücü: 10 mm dinamik sürücüler

10 mm dinamik sürücüler Ses Kalitesi: Hi-Res Audio Wireless sertifikası ve LDAC desteği

Hi-Res Audio Wireless sertifikası ve LDAC desteği Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Arka plan gürültüsünü 49 dB seviyesine kadar azaltma

Arka plan gürültüsünü 49 dB seviyesine kadar azaltma Mikrofon: Her birinde üçer adet olmak üzere toplam 6 mikrofon

Her birinde üçer adet olmak üzere toplam 6 mikrofon Pil Ömrü: Tek şarj ile 9 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate kadar

Tek şarj ile 9 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate kadar Hızlı Şarj: 15 dakikalık şarjla 2 saate kadar kullanım süresi

15 dakikalık şarjla 2 saate kadar kullanım süresi Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Çoklu Bağlantı Desteği: Aynı anda iki cihazla eşleşme

Aynı anda iki cihazla eşleşme Oyun Modu: Oyunlar için 45 ms düşük gecikme modu

Oyunlar için 45 ms düşük gecikme modu Gerçek Zamanlı Çeviri Desteği: Destekliyor

Destekliyor Sesli Asistan: Mevcut

Edifier FitBuds Turbo'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Edifier FitBuds Turbo, tek şarjla 9 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte bu süre toplamda 40 saate kadar ulaşıyor. Bu da cihazını sık sık şarj etmek zorunda kalmak istemeyenler için önemli bir avantaj sunduğu anlamına geliyor. Özellikle de iş veya okula gidip gelirken müzik dinleyen biriyseniz şarjının oldukça uzun bir süre gideceğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Edifier LolliClip SE'nin de toplamda 40 saate kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Edifier FitBuds Turbo Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP54 sertifikasına sahip. Bu, tamamen su geçirmez olmadığı, yüksek basınçlı suya karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Bunun haricinde gün içinde küçük çaplı su kazaları yaşayabilirsiniz. Su sıçramaları gibi durumlar hakkında endişelenmenize gerek yok. Bu arada toz ve terlemelere karşı da dayanıklılığa sahip olduğunu da not düşelim.

Edifier FitBuds Turbo Gürültüyü Engelliyor mu?

Cihaz, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. 49 dB'e kadar gürültüyü engelleyebiliyor. Bulunduğunuz ortamda eğer klima ve benzeri gürültü kaynakları varsa bunları büyük ölçüde engelleyecektir. Bu, müzik dinleme deneyiminin yarıda kesilmesini önleyerek kendinizi ritmin akışına bırakmanızı mümkün hâle getirecektir.

Edifier FitBuds Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Edifier FitBuds Turbo için 259 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.769 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda bu fiyat vergiler ve diğer maliyetlerin de eklenmesi ile birlikte 4 bin TL'ye ulaşabilir. Konuya dair açıklama olmadığını, farklı fiyatla gelebileceğini not düşelim.

Edifier FitBuds Turbo Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an pek çok Edifier kulaklık satılıyor. Buna örnek olarak Edifier ES850NB, Edifier Neobuds Pro ve Edifier NB2 Pro gibi modeller verilebilir. Bunları göz önüne alacak olursak yeni kulaklık modelinin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Edifier FitBuds Turbo, günümüzde pek çok kullanıcının ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip. Özellikle gerçek zamanlı çeviri özelliği sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacağını söyleyebilirim. Yaygın olarak konuşulan dilin bilinmediği ülkelerde iletişim konusunda herhangi bir sorun yaşanmamasını sağlayacaktır. Bu arada gürültü engelleme ve ideal pil ömrü sayesinde de pek çok kullanıcının beklentisini karşılayacağını düşünüyorum.