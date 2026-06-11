Bu Kulaklık, Dışarıda Arama Yapanların En Büyük Sorununu Çözüyor

Kenwood Glass Core tanıtıldı. Bluetooth 6.0 desteği sunan yeni kulaklık modeli, ideal pil ömrü, gürültü engelleme, su sıçramalarına karşı dayanıklılık ve dahasıyla birlikte geliyor. Dışarıda konuşmayı mümkün olabildiğince zahmetsiz hâle getirmeye odaklanan cihaz, tasarım açısından da beklentileri karşılamayı başarıyor.

Kenwood Glass Core'un Özellikleri Neler?

Sürücü: 10 mm cam diyafram

10 mm cam diyafram Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Desteklenen Ses Kodekleri: SBC / AAC / LDAC

SBC / AAC / LDAC Kulaklık Pil Ömrü: ANC kapalıyken 17 saat, açıkken 13 saat

ANC kapalıyken 17 saat, açıkken 13 saat Şarj Kutusu Pil Ömrü: ANC kapalıyken 27 saat, açıkken 21 saat

ANC kapalıyken 27 saat, açıkken 21 saat Toplam Pil Ömrü: ANC kapalıyken 44 saat, açıkken 34 saat

ANC kapalıyken 44 saat, açıkken 34 saat Şarj Süresi: Kulaklıklar için 2 saat, şarj kutusu için 2,5 saat

Kulaklıklar için 2 saat, şarj kutusu için 2,5 saat Ağırlık: Kulaklıkların her biri 5,85 gram, şarj kutusu 39,2 gram

Kulaklıkların her biri 5,85 gram, şarj kutusu 39,2 gram Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Aynı Anda İki Cihaza Bağlanma: Destekliyor

Destekliyor Dayanıklılık: IPX4 sertifikası

Kenwood Glass Core'un Pil Ömrü Ne Kadar?

Kenwood Glass Core, aktif gürültü engelleme özelliği devre dışıyken toplam 44 saate kadar, bu özellik etkinken 34 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Öte yandan ANC kapalıyken kulaklıkların her biri 17 saat, etkinken 13 saat kullanım süresi sunuyor. Hem kulaklığı hem şarj kutusunu sık sık şarj etmek istemeyenler için önemli bir avantaj olduğu söylenebilir. Bu arada Kenwood Glass Core Pro'nun toplam pil ömrünün 49 saat olduğunu belirtelim.

Kenwood Glass Core Su Geçirmez mi?

Kenwood Glass Core tamamen su geçirmez bir model değil. Yalnızca gün içinde herkesin başına gelebilecek küçük çaplı su kazalarına karşı dayanıklılığa sahip. Yani beklenmedik bir anda su sıçraması hâlinde endişelenmeye gerek bırakmıyor. Bu da gereksiz yere endişe sahibi olmamanızı sağlıyor.

Kenwood Glass Core Gürültü Engeller mi?

Cihaz, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Rüzgâr sesini kesmek için özel rüzgâr modu da bulunuyor. Etraftan gelen seslerden etkilenmeden müzik dinlemenize olanak tanıyan bu özelliğin yanı sıra çevresel gürültü engelleme özelliği de mevcut. Bu da dışarıda birisiyle sesli görüşme gerçekleştirirken yaşanan sesin geri planda kalması ve anlaşılmama gibi sorunların önüne geçiyor.

Kenwood Glass Core'un Fiyatı Ne Kadar?

Kenwood Glass Core için 27 bin 800 yen fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 7 bin 992 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 20 bin TL seviyesine ulaşabilir. Konu ile ilgili açıklama olmadığını, farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Kenwood Glass Core Türkiye'ye Gelecek mi?

Kenwood'un şu an Türkiye'de bir distribütörü bulunmuyor. Bu da kulaklığın doğrudan Türkiye'de satışa sunulamayacağı anlamına geliyor. Tabii, bu size Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin bulunmadığını düşündürmesin. Cihazın Türkiye'de sunulmasının bir diğer yolu da ithalatçı garantili olarak getirilmesinden geçiyor. Tabii, bu durumda fiyatın üzerine eklemeler olacaktır.

Editörün Yorumu

Kenwood Glass Core'un günlük kullanım için ideal bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Okula ya da işe gidip gelirken kullananlardan günün önemli bir kısmını müzik dinleyerek geçirenlere kadar hemen hemen her kullanıcı için yeterli bir pil ömrü bulunuyor. Tabii, IPX4 sertifikası dolayısıyla biraz dikkatli olmakta fayda var. Öyle ki bu, sadece su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yüksek su basıncından olumsuz etkilenecektir.