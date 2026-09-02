Şarjı 118 Saat Giden Kulaklık Tanıtıldı! Tasarımı Çok Şık

Edifier W800NB özellikleri ve fiyatı açıklandı. Markanın yeni kulaklığı 40 mm dinamik sürücü, 118 saat pil süresi ve 50 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme gibi güçlü özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Edifier W800NB özellikleri ve fiyatı!

Edifier W800NB Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm dinamik sürücü

Diyafram: Gümüş kaplamalı

Ses codec desteği: Hi-Res Audio Wireless ve LDAC

Uzamsal ses: Sanal ses alanı modu

Aktif gürültü engelleme: 50 dB seviyesine kadar

Gürültü kontrol modu: 5 adet

Mikrofon: 3 adet

Mikrofon özelliği: AI gürültü azaltma

Ağırlık: 250 gram

Kulak yastığı malzemesi: Hafızalı protein deri ve yavaş geri dönüşlü köpük

Kafa bandı yapısı: Dört eksenli yüzen yapı

Bluetooth sürümü: 6.0

Çoklu cihaz bağlantısı: İki cihaz

Oyun modu: Düşük gecikmeli oyun modu

Kablolu ses desteği: Var

Pil ömrü (ANC Kapalı): 118 saat

Pil ömrü (ANC Açık): 60 ile 70 saat

Hızlı şarj: 15 dakikada 18 saat kullanım

Sesli asistan desteği: Var

Gerçek zamanlı çeviri: Var

Tasarım: Katlanabilir

Uygulama özellikleri: EQ özelleştirme tuş ataması değiştirme yazılım güncellemesi çocuk modu sesli ipucu dili seçimi ve kulaklık bulma

Edifier W800NB’de 40 mm dinamik sürücü mevcut. Bu değer kulaküstü kulaklıklar için standartları karşılayan bir seviyede. Kısacası kulaklık kullanıcılara bas seslerini güçlü, derin ve doyurucu bir şekilde sunabilecek kapasitede diyebiliriz. Bunun yanında uzun kullanımlarda yormayacak şekilde tasarlanan kulak pedlerine sahip. Bu sayede uzun süreli oyun seanslarında veya dizi/film izlerken baş ya da kulak ağrısı gibi sorunları yaşama ihtimalini minimum seviyeye iniyor.

Modelde 50 desibele kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği karşımıza çıkıyor. Bunu biraz daha açacak olursak kulaküstü kulaklık sahip olduğu üç mikrofonu sayesinde müzik dinlerken dış ortam seslerini 50 desibele kadar azaltabiliyor. Cihazın batarya performansı da bir hayli güçlü.

Ürün, ANC (aktif gürültü engelleme) özelliği kapalıyken toplamda 118 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. ANC açıkken bu süre 60 ila 70 saat aralığına kadar düşebiliyor. Öte yandan 15 dakikalık şarjla yaklaşık 18 saat boyunca kullanım imkanı da sağlıyor.

Edifier W800NB Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Edifier W800NB, şu anda JD.com gibi e-ticaret platformlarında ön siparişte. Kulaklık için belirlenen fiyat etiketiyse 43 dolar seviyesinde. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 2.076 TL'ye karşılık geliyor. Son olarak ülkemizde Edifier marka kulaklıklar satıldığından yeni modelin de Türkiye'de satışa çıkması söz konusu.

Editörün Yorumu

Aktif gürültü engelleme, 118 saate kadar batarya ömrü ve düşük gecikmeli oyun modu gibi özelliklere sadece 43 dolara erişebilmek oldukça güzel bir detay. Şahsen kulaklığın tasarımını da fazlasıyla beğendim. Genel hatlarıyla satın alınabilecek ve kullanıcıları da kesinlikle üzmeyecek bir model olduğunu düşünüyorum.