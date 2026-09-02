vivo'nun 144Hz AMOLED Ekranlı Telefonu Tanıtıldı! 7.050 mAh Pili Var

vivo'nun belirli aralıklarla sızıntılarla karşımıza çıkan yeni akıllı telefonu tanıtıldı. vivo T5 5G olarak isimlendirilen model 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7500 Turbo işlemci ve 7.050 mAh batarya gibi güçlü özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte vivo T5 5G özellikleri ve fiyatı!

vivo T5 5G Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,83 inç

Ekran türü: AMOLED

Ekran çözünürlüğü: 2.800 x 1.260 piksel

Ekran yenileme hızı: 144 Hz

Ekran tepe parlaklığı: 3.000 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 7500 Turbo

RAM seçenekleri: 6 GB 8 GB ve 12 GB LPDDR4X

Depolama seçenekleri: 128 GB ve 256 GB UFS 3.1

Ön kamera: 32 megapiksel

Ana kamera: Optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksel Sony IMX882

Ultra geniş açılı kamera: 8 megapiksel

Video kaydı: 4K 30 FPS

Batarya: 7.050 mAh

Kablolu şarj: 44W

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

İşletim sistemi güncellemesi: 3 Android sürüm güncellemesi

Güvenlik güncellemesi: 5 yıl

Hoparlör: Çift stereo hoparlör

Soğutma sistemi: 3.800 mm² buhar odalı soğutma

Dayanıklılık sertifikaları: MIL-STD-810H IP68 ve IP69

Özel özellik: Islak elle dokunmatik kullanım desteği

Renk seçenekleri: Royal Bronze ve Silver Green

vivo T5 5G Ekran Özellikleri Neler?

vivo T5 5G'de 6,83 inç boyutlarında, 2.800 x 1.260 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut. Cihazın yüksek yenileme hızlarını desteklemesi sayesinde menü geçişleri başta olmak üzere çok sayıda senaryoda akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. Ek olarak AMOLED paneli ise renk canlılığı gibi konularda LCD'den çok daha başarılı.

vivo T5 5G İşlemci Özellikleri Neler?

Modelde MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7500 Turbo işlemcisi tercih edilmiş. 4nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu donanım 5nm destekli veya daha eski yongalardan daha verimli ve yüksek performansta çalışabiliyor. Oyun performansı da oldukça etkileyici. Genshin Impact ve PUBG Mobile gibi yapımları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

vivo T5 5G Kamera Özellikleri Neler?

Üründe OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera bulunuyor. OIS teknolojisiyle fotoğraf çekimleri sırasında eliniz titrese bile fotoğraflarınız bulanık çıkmıyor. Bunun yanı sıra 8 megapiksel ultra geniş açı kamerasına sahip olduğunu da belirtelim. Bu sensör de fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor.

vivo T5 5G Batarya Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda kullanılan batarya 7.050 mAh kapasitesinde ve 44W hızında şarj olabiliyor. Bu değerlerin orta-üst segment bir model için başarılı olduğunu söylemek mümkün. En azından bu ürünü satın aldığınızda sürekli şarj cihazı aramak gibi bir derdiniz olmayacak.

vivo T5 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5 5G için belirlenen fiyat etiketi 34.999 rupi (368 TL). Buna Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde 36.225 TL'ye denk geliyor. Bunun dışında vivo ülkemizde aktif bir marka olsa da T serisini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle vivo T5 5G'nin de ülkemizi pas geçme ihtimali söz konusu.

Editörün Yorumu

vivo T5 5G’nin özelliklerine baktığımda orta-üst segmente hitap ettiğini görebiliyorum. Beni en çok etkileyen özelliği ise ekranı oldu diyebilirim. 144 Hz yenileme hızı ve AMOLED panel gibi detaylar, bence üst düzey bir kullanıcı deneyimi için yeterli. Fiyatının da aşırı pahalı olmadığını düşünüyorum. Kısacası satın alınabilecek bir model.