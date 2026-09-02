Game Pass'ten Cyberpunk 2077 Dahil 10 Oyun Kaldırılacak! Tarih Verildi
Game Pass'ten 10 oyunun kaldırılacağı açıklandı. Bu yapımların arasında Frostpunk 2 ve Cyberpunk 2077 gibi önemli oyunlar da bulunuyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Game Pass'ten 15 Eylül 2026 tarihinde 10 adet oyunun kaldırılacağı açıklandı.
- Kaldırılacak oyunlar arasında Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, Superliminal, Dead Cells, Commandos: Origins, Spiritfarer ve Mullet Madjack gibi oyunlar yer alıyor.
- Microsoft, Game Pass'ten kaldırılan oyunlardan bazılarını ileride yeniden ekleyebiliyor. Örneğin GTA 5, daha önce birkaç kez kaldırılıp yeniden eklendi. Bu listedeki yapımlardan bazıları da ileride tekrar kütüphanedeki yerini alabilir. Tabii, bu da sadece belirli bir süreliğine geçerli olacaktır.
Game Pass'e her ay eklenen yeni oyunlarla oyuncular daha çeşitli yapımları deneme imkânı elde etse de bunun sürdürülebilir olması için bazı oyunlar da kaldırılıyor. Bu ay kütüphaneden ayrılacak olan oyunlar arasında ise çok sevilerek oynanan yapımlar bulunuyor. Buna Cyberpunk 2077 gibi yapımlar da dahil olacak.
Game Pass'ten Hangi Oyunlar Kaldırılacak?
- Cyberpunk 2077 (Bulut ve Konsol)
- Train Sim World 5 (Bulut, Konsol ve PC)
- Superliminal (Bulut, Konsol ve PC)
- Spiritfarer (Bulut, Konsol ve PC)
- Mullet Madjack (Bulut, Konsol ve PC)
- Frostpunk 2 (PC)
- Deep Rock Galactic Survivor (Bulut, Konsol ve PC)
- Dead Cells (Bulut, Konsol ve PC)
- Cricket 24 (Bulut, Konsol ve PC)
- Commandos: Origins (Bulut, Konsol ve PC)
15 Eylül 2026 tarihinde Game Pass'ten tam 10 oyun kaldırılacak. Bunların arasında Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, Train Sim World 5, Superliminal, Mullet Madjack, Dead Cells, Commandos: Origins gibi yapımlar bulunuyor. Çoğu oyun, Game Pass aboneleri tarafından aktif olarak oynanan yapımlardan oluşuyor. Bu yüzden çok sayıda kişinin etkilenmesi muhtemel.
Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar İleride Yeniden Eklenecek mi?
Game Pass'ten kaldırılan bir oyunun ileride yeniden eklenmesi mümkün. Geçmişte bunun birçok örneğini gördük. Grand Theft Auto V ya da kısaca GTA 5, daha önce birçok kez kaldırılıp bir süre geçtikten sonra yeniden kütüphaneye eklendi. Microsoft, bu kararları biraz da oyunun popülaritesine göre alıyor. Eğer listedeki oyunlar gerçekten geniş bir oyuncu kitlesinde karşılık buluyorsa ileride yeniden kütüphaneye eklenebilir.
Bir Oyun Neden Game Pass Kütüphanesinden Kaldırılır?
Bir oyunun Game Pass'ten kaldırılmasının arkasında birçok sebep bulunuyor ama başlıca sebep, lisans anlaşmasının sona ermesi. Microsoft, bu oyunları kütüphaneye eklemek için yayıncılarla sadece belirli bir süreliğine geçerli anlaşmalar imzalıyor. Süre dolduktan sonra da iki seçeneği oluyor. Ya o oyunu kütüphaneden kaldırmalı ya da anlaşmayı yenilemeli. İşte bu listede yer alan yapımlar da ilk kategoriye giriyor.
Game Pass'ten kaldırılma sebeplerinden bir diğeri, oyundaki içeriklerin lisans hakkının sona ermesi de olabiliyor. Oyun çok uzun bir zaman önce eklenmiş olabilir ama o oyunda kullanılan materyallerin (müzik, lisanslı arabalar ve benzerleri) lisans hakkına artık sahip olunmadığında o oyunun kaldırılması gerekir.
Game Pass'e Binlerce TL Değerinde 9 Oyun Geliyor! Tarih Belli Oldu
Game Pass kütüphanesine Eylül 2026'nın ilk yarısında 9 oyun daha eklenecek. Böylelikle aboneler de daha geniş oyun yelpazesine erişebilecek.
Editörün Yorumu
Bu ay Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar arasında oldukça sevilerek oynanan oyunlar bulunuyor. Buna örnek olarak Cyberpunk 2077'yi verebilirim. Ben de arada sırada açıp oynuyordum. Birden fazla kez oynadığım için ekstra satın almayı düşünmüyorum ama ilk kez oynamaya başlayıp henüz oyunu bitiremeyenlerin oldukça az süresi kalmış durumda. Bu da oyuncularda ciddi baskı hissi oluşturabilir.