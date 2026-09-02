Game Pass'ten Cyberpunk 2077 Dahil 10 Oyun Kaldırılacak! Tarih Verildi

Game Pass'e her ay eklenen yeni oyunlarla oyuncular daha çeşitli yapımları deneme imkânı elde etse de bunun sürdürülebilir olması için bazı oyunlar da kaldırılıyor. Bu ay kütüphaneden ayrılacak olan oyunlar arasında ise çok sevilerek oynanan yapımlar bulunuyor. Buna Cyberpunk 2077 gibi yapımlar da dahil olacak.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

15 Eylül 2026 tarihinde Game Pass'ten tam 10 oyun kaldırılacak. Bunların arasında Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, Train Sim World 5, Superliminal, Mullet Madjack, Dead Cells, Commandos: Origins gibi yapımlar bulunuyor. Çoğu oyun, Game Pass aboneleri tarafından aktif olarak oynanan yapımlardan oluşuyor. Bu yüzden çok sayıda kişinin etkilenmesi muhtemel.

Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar İleride Yeniden Eklenecek mi?

Game Pass'ten kaldırılan bir oyunun ileride yeniden eklenmesi mümkün. Geçmişte bunun birçok örneğini gördük. Grand Theft Auto V ya da kısaca GTA 5, daha önce birçok kez kaldırılıp bir süre geçtikten sonra yeniden kütüphaneye eklendi. Microsoft, bu kararları biraz da oyunun popülaritesine göre alıyor. Eğer listedeki oyunlar gerçekten geniş bir oyuncu kitlesinde karşılık buluyorsa ileride yeniden kütüphaneye eklenebilir.

Bir Oyun Neden Game Pass Kütüphanesinden Kaldırılır?

Bir oyunun Game Pass'ten kaldırılmasının arkasında birçok sebep bulunuyor ama başlıca sebep, lisans anlaşmasının sona ermesi. Microsoft, bu oyunları kütüphaneye eklemek için yayıncılarla sadece belirli bir süreliğine geçerli anlaşmalar imzalıyor. Süre dolduktan sonra da iki seçeneği oluyor. Ya o oyunu kütüphaneden kaldırmalı ya da anlaşmayı yenilemeli. İşte bu listede yer alan yapımlar da ilk kategoriye giriyor.

Game Pass'ten kaldırılma sebeplerinden bir diğeri, oyundaki içeriklerin lisans hakkının sona ermesi de olabiliyor. Oyun çok uzun bir zaman önce eklenmiş olabilir ama o oyunda kullanılan materyallerin (müzik, lisanslı arabalar ve benzerleri) lisans hakkına artık sahip olunmadığında o oyunun kaldırılması gerekir.

Editörün Yorumu

Bu ay Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar arasında oldukça sevilerek oynanan oyunlar bulunuyor. Buna örnek olarak Cyberpunk 2077'yi verebilirim. Ben de arada sırada açıp oynuyordum. Birden fazla kez oynadığım için ekstra satın almayı düşünmüyorum ama ilk kez oynamaya başlayıp henüz oyunu bitiremeyenlerin oldukça az süresi kalmış durumda. Bu da oyuncularda ciddi baskı hissi oluşturabilir.