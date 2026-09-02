Game Pass'e Binlerce TL Değerinde 9 Oyun Geliyor! Tarih Belli Oldu

Microsoft, sadece tek bir oyun almak yerine çok geniş bir oyun yelpazesine erişmeniz için Game Pass kütüphanesine her ay yeni oyunlar ekliyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Eylül ayının ilk yarısında mevcut oyunların arasına 9 yapım daha katılacak. Aralarında Call of Duty: Black Ops Cold War gibi önemli oyunlar da bulunuyor.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Adı Platform Game Pass'e Ekleneceği Tarih Shelldiver Bulut, Konsol ve PC 1 Eylül (Şu an mevcut) Speedrunners 2: King of Speed Bulut, Xbox Series X / S ve PC 3 Eylül Dice a Million Bulut, Xbox Series X / S, El Konsolu ve PC 4 Eylül EA Sports NHL 27 Konsol (EA Play Erken Erişim Demo) 4 Eylül Call of Duty: Black Ops Cold War Bulut, Konsol ve PC 8 Eylül The Royal Writ Bulut, Xbox Series X / S, El Konsolu ve PC 10 Eylül Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Bulut, Xbox Series X / S ve PC 10 Eylül RuneScape: Dragonwilds Bulut, Xbox Series X / S ve PC 15 Eylül TCG Card Shop Simulator Bulut, Xbox Series X / S, El Konsolu ve PC 15 Eylül Aniimo Bulut, Xbox Series X / S ve PC 16 Eylül

Shelldiver Nasıl Bir Oyun?

Tür: Macera, simülasyon, tıklama

Macera, simülasyon, tıklama Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Tek oyunculu

Tek oyunculu Öne çıkan yönleri: Rahatlatıcı, sevimli, keşif odaklı

Shelldiver, deniz altında kaynaklar topladığınız, bunları satarak ilerlediğiniz rahat tempolu bir oyun. Yaşlı bir kaplumbağayı yönetiyorsunuz. Denizanası yakalıyor, bunları satıyor ve elde ettiğiniz kazançla denizaltınızı geliştiriyorsunuz. Denizanası yakalamak için elinizde bir baloncuk silahı da var. Karşınıza çıkan canlılar birbirinden farklı olduğu için her biri için farklı bir taktik uygulamanız gerekiyor.

Denizin dibinde başka değerli unsurlar da var. Çöpler, kristal kayalar ve mantarları lazer ile parçalayabiliyor, işe yarayan parçaları çıkarabiliyorsunuz. Bunlarla denizaltınızı, araçlarınızı ve diğer ekipmanlarınızı geliştirmeniz mümkün. Oyunda bir yetenek ağacı bile bulunuyor. Oksijen kapasitenizi artırmak, dükkânı büyütmek ve toplama işini kolaylaştıran özelliklerden faydalanmak da mümkün.

Speedrunners 2: King of Speed Nasıl Bir Oyun?

Tür: Platform, yarış, aksiyon

Platform, yarış, aksiyon Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Destekliyor

Destekliyor Öne çıkan yönleri: Yüksek tempolu, refleks odaklı, eğlenceli

Yarış oyunları arasında konumlanan SpeedRunners 2: King of Speed, iki boyutlu bir yapım. 8 oyuncuya kadar destekliyor. Ana amacınız, rakiplerinizden önce bitiş çizgisine ulaşmak. Arkada kalan oyuncular, giderek daha da küçülen ateş çemberinin içinde kalıp eleniyor. O yüzden yarış boyunca arkalarda kalmamaya özen gösteriyorsunuz. Küçük bir hata, her şeyi kaybetmenize sebep olabiliyor.

Yarışırken sadece koşup zıplamıyorsunuz. Rakiplerini kendinize çekmek için kanca kullanabiliyorsunuz. Öte yandan füzeler, tuzaklar ve dondurucu ışınlarla rakiplerinizi yavaşlatabiliyorsunuz. Yani koşmanın yetmediği zamanlarda doğru anda doğru hamlede bulunarak düşmanların elenmesine sebep olabiliyorsunuz.

Dice a Million Nasıl Bir Oyun?

Tür: Strateji, roguelike, bağımsız (indie)

Strateji, roguelike, bağımsız (indie) Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Tek oyunculu

Tek oyunculu Öne çıkan yönleri: Şans odaklı, taktiksel

Dice A Million'da çok basit amacınız var: 1 milyon puana ulaşmak. Bunun için zar atıyorsunuz. Oyunda 120'den fazla zar mevcut. Her birinin etkisi farklı. İyi bir seçim yaptığınızda avantaj elde ediyorsunuz. Bu arada zarlara ek olarak 80'i aşkın yüzük mevcut. Bunları parmağınıza takarak ek özelliğe sahip olabiliyorsunuz.

Call of Duty: Black Ops Cold War Nasıl Bir Oyun?

Tür: Birincil şahıs nişancı, aksiyon, askeri

Birincil şahıs nişancı, aksiyon, askeri Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Destekliyor

Destekliyor Öne çıkan yönleri: Hızlı tempolu, rekabetçi, taktiksel, hikâye odaklı, iş birliğine dayalı

Savaş oyunları arasında yer alan Call of Duty: Black Ops Cold War, Soğuk Savaş dönemini konu alıyor. Dünyanın iki büyük gücü arasındaki gerilim giderek artıyor, siz de bu çatışmanın tam ortasındasınız. Oyunda ilerlerken Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye dâhil birçok yere gidiyorsunuz.

Tek oyunculu mod, sadece çatışmalardan ibaret değil. Gizli bilgiler ve önemli olaylar ve çok daha fazlasına odaklanıyor. Gördüğünüz bir olayın altından başka bir gerçek çıkabiliyor. O yüzden hikâye ilerledikçe neyin doğru neyin yanlış olduğunu da sorgulamaya başlıyorsunuz.

The Royal Writ Nasıl Bir Oyun?

Tür: Strateji, deste oluşturma, roguelike

Strateji, deste oluşturma, roguelike Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Tek oyunculu

Tek oyunculu Öne çıkan yönleri: Taktiksel, sıra tabanlı, şansa dayalı, yavaş tempolu, mizahi

The Royal Writ, kart oyunları arasında. Strateji ağırlıklı olduğu söylenebilir. Kartlardaki askerleri savaş alanına gönderiyor ve onları düşman üssüne doğru ilerletiyorsunuz. Her askerin farklı bir özelliği mevcut. Onları doğru yere yerleştirmek kritik önem taşıyor. Dahası, düşman üssüne ulaşmadan önce hayatını kaybeden kartlar o oyun boyunca tamamen ortadan kayboluyor.

Kaybettiğiniz bir kartı geri almanız mümkün değil. Oyun, temelde iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde büyüyen bir isyanla uğraşıyorsunuz. İkinci bölümdeyse barut devreye giriyor. Savaş alanı mermilerle doluyor. İşte sizin için savaşanları hayatta tutmanızın en zor olacağı bölüm de bu.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Nasıl Bir Oyun?

Tür: Dövüş, aksiyon, spor

Dövüş, aksiyon, spor Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Destekliyor

Destekliyor Öne çıkan yönleri: Rekabetçi, taktiksel, hızlı tempolu

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, temelde bir dövüş oyunu. İki karakter karşı karşıya geliyor. Kazanan tarafın hangisi olacağını ise doğru zamanlama, doğru hamleler ve öngörü yeteneği belirliyor. Kontrolleri öğrenmek kolay olsa da hangi hareketin ne zaman yapılacağı konusunda ustalaşmak zaman alabiliyor.

RuneScape: Dragonwilds Nasıl Bir Oyun?

Tür: Macera, aksiyon, rol yapma

Macera, aksiyon, rol yapma Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Destekliyor

Destekliyor Öne çıkan yönleri: Hayatta kalma, zanaatkarlık, açık dünya, iş birliğine dayalı, büyü odaklı

RuneScape: Dragonwilds, bir hayatta kalma ve rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ashenfall adlı bölgede geçiyor. Görevleri tamamlıyor, yeteneklerinizi geliştiriyor ve oyunun sunduğu dünyayı keşfediyorsunuz. İlerledikçe yeni büyüler ve özel yeteneklerin kilidi açılıyor. Çeşitli yaratıklarla savaşıyor, ejderhaların kraliçesine ulaşmaya çalışıyorsunuz.

TCG Card Shop Simulator Nasıl Bir Oyun?

Tür: Simülasyon, strateji, yönetim

Simülasyon, strateji, yönetim Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Tek oyunculu

Tek oyunculu Öne çıkan yönleri: Ticaret, kart toplama, yavaş tempolu, dükkan yönetimi, iş odaklı

Simülasyon oyunları arasında konumlanan TCG Card Shop Simulator, kendi dükkanınızı işlettiğiniz bir yapım. Rafları yerleştiriyor, kart koleksiyonları satıyor ve gelen müşterilerden kazandığınız parayı iyi değerlendirerek dükkanınızı büyütüyorsunuz. İlk başta mağazanız çok büyük değil. Daha fazla ürün satmak için mağazanızı geliştiriyorsunuz.

EA Sports NHL 27 Nasıl Bir Oyun?

Tür: Spor, simülasyon, buz hokeyi

Spor, simülasyon, buz hokeyi Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Destekliyor

Destekliyor Öne çıkan yönleri: Hızlı tempolu, rekabetçi, taktiksel, gerçekçi, takım yönetimi

EA Sports NHL 27, Electronic Arts'ın popüler serilerinden EA Sports FC'nin buz hokeyi versiyonu. Gerçek hayata oldukça yakın olduğu söylenebilir. Her takımın baskı şekli, hücum planı ve maçın son anlarında uyguladığı taktikler neredeyse birebir yansıtılıyor. Bu da rastgele takım seçmek yerine belirli takımlara odaklanmanın daha avantajlı olabileceği anlamına geliyor.

Aniimo Nasıl Bir Oyun?

Tür: Rol yapma, açık dünya, macera

Rol yapma, açık dünya, macera Çevrim İçi (Online) Oynanabilirlik: Destekliyor

Destekliyor Öne çıkan yönleri: Yaratık yakalama, rekabetçi, keşif, sıra tabanlı, taktiksel

Aniimo, yaratık toplama oyunlarını sevenlere hitap ediyor. Idyll adlı kıtada geçiyor. Aniimo adı verilen yaratıkları yakalayıp yanınızda götürüyorsunuz. Topladığınız Aniimo'lara dönüşebiliyorsunuz. Twine adlı sistem sayesinde onların yeteneklerini kullanabiliyorsunuz ki bazı bulmacaları çözmek ya da engelleri aşmak için bu şart.

Editörün Yorumu

Eylül ayının ilk yarısında Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında epey eğlenceli yapımlar olduğunu düşünüyorum. Tabii, aralarında oldukça ciddi atmosfere sahip olanlar da var. Call of Duty: Black Ops Cold War, bunlardan biri. Bu geniş oyun yelpazesi sayesinde her birinin oyuncuların oyun süresinin epey artacağını söyleyebilirim.