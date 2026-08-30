Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Xiaomi, devasa bataryasıyla kullanıcıları memnun edecek POCO X8 Power 5G için tarih verdi. Peki markanın yeni akıllı telefonu ne zaman raflardaki yerini alacak? İşte POCO X8 Power 5G tanıtım tarihi!

POCO X8 Power 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım videosuyla POCO X8 Power 5G’nin 4 Eylül’de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu lansmanla birlikte telefonun tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi olarak öğrenebileceğiz. Tanıtım videosunda ayrıca modelin 10.000 mAh kapasiteli bataryasının 3,5 güne kadar dayanabildiğine yönelik ibarelere de yer verildi.

10,000 mAh battery? Yeah, you read that right.



We didn’t just push the limits, we completely broke them. Introducing the biggest battery EVER on a POCO phone: #10000mAh of uninterrupted power that keeps going for 3.5 DAYS straight.#POCOX8Power, launching 4th September at 12 PM pic.twitter.com/6MmNt86JUj — POCO India (@IndiaPOCO) August 28, 2026

POCO X8 Power 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi maalesef POCO X8 Power 5G'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Fakat POCO X7 Pro'nun ülkemizde 30.500 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda POCO X8 Power 5G de 34.999 TL seviyesinde bir fiyat etiketiyle bizleri karşılayabilir. Bunun dışında ülkemizde POCO marka çok sayıda telefon satışta. Bunu dikkate alarak yeni modelin de Türkiye'de satışa çıkabileceğini belirtelim.

POCO X8 Power 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3.500 nit

3.500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Editörün Yorumu

POCO X8 Power 5G ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan detaylar beni memnun etti. Açıkçası performans tarafında orta-üst segmente hitap edeceğini söyleyebilirim. En çok dikkat çekecek özelliği ise doğal olarak 10.000 mAh kapasiteli bataryası olacak. Şirketin iddiasına göre akıllı telefon 3,5 güne kadar pil ömrü sunacak.