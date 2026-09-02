Xiaomi'den Alo Desin Yeter Diyenlere Özel Bütçe Dostu Telefon Geliyor!

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam eden Xiaomi, yakında POCO C95 Pro 4G isimli yeni modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar akıllı telefonun giriş segmente hitap edeceği yönünde. Son gelişmeler ise ürünün tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

POCO C95 Pro 4G Hangi Sertifikayı Aldı?

POCO C95 Pro kısa bir süre önce 2606FPC72Y model numarasıyla TDRA sertifikası aldı. Hatırlanacağı üzere cihaz daha önce aynı model numarasıyla IMDA ve TKDN sertifikası da almıştı. Kısacası bu son gelişmelerle birlikte akıllı telefonun tanıtımı için çok az bir sürenin kaldığını söyleyebiliriz.

POCO C95 Pro 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

Henüz Xiaomi'den POCO C95 Pro 4G'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak ürünün son dönemde birbiri ardına sertifikalar aldığını belirtelim. Bu da daha önce bahsettiğimiz gibi tanıtımın çok yakında yapılacağının bir sinyali. Muhtemelen yeni model selefi POCO C85 4G gibi eylül ayında piyasaya sürülecektir.

POCO C95 Pro 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi, Türkiye'de fazlasıyla aktif bir marka. Şirket burada Xiaomi 17 Ultra başta olmak üzere birçok ürününü satıyor. POCO C81 Pro gibi daha düşük özellikli modeller de satışta. Bu doğrultuda POCO C95 Pro 4G'nin de Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

POCO C95 Pro 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C85 4G ilk tanıtıldığında 109 dolarlık (5.264 TL) bir fiyata sahipti. POCO C95 Pro 4G selefinden daha iyi özelliklere sahip olacağından yüksek ihtimalle 120 dolar (5.597 TL) seviyesinde bir fiyatla karşımıza çıkacaktır. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 11.031 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Eğer akıllı telefonlara ayıracak çok fazla bir bütçeniz yoksa POCO C95 Pro 4G sizin için oldukça uygun bir seçenek olabilir. Ben şahsen bugün bir telefon alacak olsam ve bütçem sınırlıysa bu tür modellere yönelmekten çekinmem. Bunun nedeni zaten giriş segment bir cihaz olduğu için beklentimin çok yüksek olmaması.