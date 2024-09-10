Konami Duyurdu: eFotball 2025, Türkçe Spiker İle Gelecek!

Konami, kısa bir süre önce ünlü futbol oyunu eFotball hakkında açıklamalarda bulundu. Şirket, oyunun yeni sezon ile birlikte Türkçe spiker desteğine kavuşacağını resmen duyurdu. Detaylar haberde.

eFootball, Aralık Ayında Yıllardır Beklenen Türkçe Spiker Özelliğine Kavuşacak

Bir dönemin efsanevi futbol oyunu serilerinden Pro Evolution Soccer'ın (PES) yeni versiyonu eFootbal ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü oyun stüdyosu Konami, oyunun yeni sezonu eFootball 2025 için düzenlediği bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, oyuna yakın zamanda Türkçe spiker desteği getireceklerini duyurdu.

eFootball için Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan iş birliğinin devam ettiğini belirten Konami, Türkçe spiker güncellemesi Aralık 2024'te geleceğini açıkladı. Şirket ayrıca, 2 Eylül 2024'te gelecek olan güncelleme ile birlikte oyunda artık yıl etiketi bulunmayacağını ve serinin sadece eFootball ismiyle devam edeceğini belirtti. Bununla birlikte oyunda yorumcu olarak ise Gökhan Abdik ve Müjdat Mustafa Muratoğlu da yer alacağı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Konami ile TFF arasındaki anlaşma kapsamında ileyerleyen süreçte Türkçe spiker desteğinin yanı sıra Süper Lig ve millî takım temalı etkinlik ve kampanyalar da düzenlenecek.

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