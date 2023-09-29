Ekim Ayında Yeni Bir Apple Etkinliği Gerçekleşecek mi? Şirketten Son Detaylar!

Apple'dan normal şarltarda yılda dört etkinlik görüyoruz. İlkbaharda bir etkinlik, Haziran ayında WWDC, sonbaharda iPhone etkinliği ve Mac ve/veya iPad odaklı dördüncü bir sonbahar etkinliği. Bu yıl üç etkinliği geride bıraktık, peki dördüncüsü gerçekleşecek mi?

2023'ün son ayları için planlanan birkaç ek ürün duyurusu Apple'dan çoktan geldi ve bu yıl başka bir sonbahar etkinliği olmayacak gibi görünüyor.

Bu ayın başlarında Bloomberg'den Mark Gurman, The MacRumors Show sunucularına Apple'ın bir Ekim etkinliği düzenlemesini beklemediğini çünkü şirketin bunu gerçekleştirmeye değecek kadar yeterli yeni ürün ve özelliğe sahip olmadığını söyledi.

Apple Yeni Bir Etkinlik Düzenlemeyi Düşünmüyor

Apple'ın Ağustos ayındaki kazanç çağrısı sırasında CFO Luca Maestri, Mac ve iPad gelirlerinin çift haneli rakamlarda düşmesinin beklendiğini söylemişti. Geçtiğimiz Ekim ayında ise Apple, M2 iPad Pro modellerini ve 10. nesil iPad'i tanıtmıştı.

Apple'ın iPad ve Mac gelirlerindeki düşüşle ilgili uyarısı, tatil çeyreğinde müşterileri cezbedecek ürünlere sahip olmayı beklemediğini gösteriyor ve bu da söylentilerle uyumlu.

Ekim ayında en az bir iPad'in, belki bir iPad mini, bir iPad Air veya 11. nesil düşük maliyetli bir iPad'in tanıtılması ihtimali var ancak bunlar yeni ürün diyebileceğimiz kadar büyük değişikliklerden ziyade küçük bazı iyileştirmelere sahip olacak. OLED ekranlı ve M3 işlemcili iPad Pro modelleri 2024'e kadar gelmeyecek.

Ayrıca yeni bir M3 işlemciye sahip bir Mac görebiliriz ve bu bir MacBook Air, 13 inç MacBook Pro, bir Mac mini veya 24 inç iMac olabilir. Gurman, bu ürünlerin 2023 yılında çıkması hâlinde Apple'ın bunları bir etkinlikle değil, basın açıklamasıyla tanıtmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple bir etkinlik düzenleyecek olsa hangi ürünün tanıtılmasını beklerdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.