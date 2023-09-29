Apple Car'dan Yeni Gelişmeler: İşler Yolunda Gitmiyor!

Apple'ın merakla beklenen ilk otomobili olacak olan Apple Car'dan yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Elektrikli araç pazarı inanılmaz bir hızla büyüyor. Bakım ve şarj masraflarının azalması, bu araçları tüketiciler için çok daha cazip hâle getiriyor. Ayrıca bazı ülkelerin benzinli araç satışlarını yasaklamayı düşünmesi, daha fazla insanın elektrikli seçeneklere yönelmesine neden oluyor.

İlgideki bu artış, pazara giren şirket sayısında da artışa yol açtı. Özellikle Xiaomi bile kendi elektrikli aracını tanıtmak için gün sayıyor ve Çinli teknoloji devi yalnız değil. Aralarında Apple'ın da bulunduğu pek çok şirket bu yolda ilerliyor ancak son gelen bilgiler, yaklaşan Apple Car projesinde işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.

Apple Car Projesinde İşler Neden Yolunda Gitmiyor?

Ming-Chi Kuo ismindeki Apple analisti bu haberi ilk veren kişi. Kuo'ya göre şirket içinde işler pek de iyi gitmiyor.

Kuo'nun belirttikllerine göre Apple'ın otomotiv pazarına girmek için bir satın alma stratejisi benimsemediği sürece, Apple Car'ın "önümüzdeki birkaç yıl içinde" seri üretime geçmesinin olası olmadığına inanıyor.

Aslında Kuo'nun tahminleri o kadar da beklenmedik değil. Apple Car birkaç yıldır şirketin gündemindeydi ve ilk duyurulduğu günden bu yana merakla bekleniyordu ancak zaman içinde giderek daha az bahsedilir oldu.

Dahası, çeşitli raporlar projeyle ilgili sorunlar yaşandığını gösteriyor. Örneğin otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışan ekibin bazı teknik sorunlarla karşılaştığı biliniyor.

Apple Car Ne Zaman Gelecek?

Yine de değinilen konular ve projedeki tüm sorunlar Apple Car projesinin iptal edileceği anlamına gelmiyor. Apple'ın stratejisi her zaman yapmış olmak için yapmak değil en mükemmeli yapmak olduğundan bu otomobili görmek için bir süre daha bekleyecek olmamız normal.

Kuo'nun tahminleri doğruysa otomobil 2025 yılında test aşamasına girecek ve 2026 yılında satışa hazır hâle gelecek.

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