32 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Oyunu Erişime Açıldı

Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunu indirmeye sunuldu. Kampanya kapsamında 32 TL değerindeki video oyununu bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki haftanın ücretsiz içeriği de belli oldu. Ücretsiz olarak sunulan yapım ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, PC toplama simülasyonu olan PC Building Simulator isimli video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Kampanya 14 Ekim 2021 saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu yapımı kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunacağı içerik de belli oldu. "Paladins Epic Paketi" isimli içerik 14 Ekim 2021 tarihinde kısa süreliğine ücretsiz olacak. Evil Mojo Games tarafından geliştirilen video oyunu, 16 Eylül 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

Ücretsiz Epic Games Oyunu PC Building Simulator Nasıl İndirilir?

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen PC Building Simulator isimli video oyununu indirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Store isimli programı açın.

Epic Games Store programı açıldıktan sonra üyeliğinize giriş yapın.

Ana sayfanın üst kısımda yer alan arama butonuna "PC Building simulator" yazarak ücretsiz yapımın sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Sipariş Ver" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından video oyunu kütüphananize eklenecektir. Kütüphaneyi açarak oyunu bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz olan PC Building Simulator, 27 Mart 2018 tarihinde piyasaya sürüldü. The Irregular Corporation tarafından yayımlanan video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

Kısa sürede dünya genelinde popüler hale gelmeyi başaran simülasyon oyununun kariyer modunda bilgisayar topluyor ve bozulan bilgisayarları tamir ediyoruz. Topladığımız bilgisayarlara 3dMark'ta performans testi yapabiliyoruz. Böylece seçtiğimiz donanımların performansını gözlemleyebiliyoruz.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games'in kısa süreliğine ücretsiz sunduğu yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.