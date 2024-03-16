Apple'ın Patentini Aldığı Sahte Bir AirPods Üretildi: Kendine Has Ekrana Sahip!

Apple, bir gün üretmeyecek olsa dahi sayısız tasarım ve teknolojinin patentini almasıyla biliniyor. Şimdi de Çinli bir tüccar, Apple'ın 2021 yılında AirPods için geliştirdiği ve dâhili dokunmatik ekranlı bir kılıf içeren patentini hayata geçirmeyi başardı.

Sızıntılarıyla ünlü @lipilipsi tarafından X'te paylaşılan detaylar, kasanın ön kısmına entegre edilmiş OLED dokunmatik ekrana sahip sahte bir AirPods kutusunu gözler önüne seriyor.

Kapağı açıldığında aktif hâle gelen ekran, kullanıcıların gürültü kontrol seçeneklerini, "Kulaklıklarımı Bul" seçeneğini, ses ön ayarlarını seçmelerini ve ekranı kilitlemelerini sağlıyor. Ekran ayrıca kullanıcılara her bir AirPods'un pil seviyesini, geçerli saati ve Bluetooth bağlantısını da gösteriyor.

Ekranlı AirPods Nasıl Görünüyor?

Airport with OLED display pic.twitter.com/tehsjwj9iF — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) March 13, 2024

Konseptin çok geçmeden nereden esinlenildiği ortaya çıksa da, daha anlaşılır olması adına 2021 yılında Apple tarafından alınan patent tam olarak şu şekilde:

"Kablosuz kulaklıklarla ilişkili işlemlerin kullanıcı tarafından kontrol edilmesini sağlamak için interaktif bir kullanıcı arayüzüne sahip bir kulaklık kılıfı yapılandırılarak bir kulaklık kılıfının faydası artırılabilir ve bir kullanıcının kablosuz kulaklıkları üzerindeki kullanıcı kontrolü geliştirilebilir."

Patent ayrıca interaktif bir dokunmatik ekranın bu şekilde entegre edilmesiyle, "kablosuz kulaklıkların kullanıcı kontrolü ile ilgili eksikliklerin azaltıldığını veya ortadan kaldırıldığını" savunuyor.

AirPods'un popülerliği, son yıllarda başta ABD olmak üzere birçok ülkede sayısız sahte kablosuz kulaklığın ele geçirilmesine neden oldu. 2021 tarihli bir rapora göre ABD Gümrük ve Sınır Koruma verilerine dayanarak, ABD hükûmetinin mali yılının ilk dokuz ayında perakende değeri 62,2 milyon dolar olan yaklaşık 360.000 sahte kablosuz kulaklığa el konulmuştu.

Peki siz bu yeni ama sahte olan AirPods'ta kullanılan kılıf ekranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yoruımlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.