Ev Sahipleri ve Kiracılara Ceza Geliyor! Bunu Yapmayan Her Ay 5 Bin TL Ödeyecek

Türkiye'deki finansal ve ticari düzenlemelerin sayııs her geçen gün artıyor. Özellikle kayıt dışı para transferlerini ve ticareti önlemek için yapılan bu hamleler, vatandaşların hayatında da değişikliklere yol açıyor. Özellikle de kurallara uymayanları ciddi ceza oranları bekliyor.

Bunlardan sonuncusu ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, elden kira alımının önüne geçmek için çalışmalarını tamamladı. Buna göre, elden ödendiği tespit edilen kira için ev sahibi ve kiracıya en az 5'er bin liralık ceza kesilecek. İşte detaylar!

Elden Kira Ödemelerine Ceza Yazılacak!

Türkiye Cumhuriyeti'nde kira ödemeleri uzun zamandır bankalara yapılıyor. Bu sayede ev sahiplerinin gelirleri ve kiracıların giderleri kayıt altına alınabiliyor. Ancak günümüzde hala gelir beyan etmek istemeyen pek çok ev sahibi elden kira alarak yasal sorumluluktan kaçıyor. Hazina ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ise bu konuda göz açtırmayacak.

Buna göre elden ödemenin tespit edilmesi durumunda hem ev sahibi hem de kiracı kira bedelinin yüzde 10'u kadar ceza ödeyecek. Ancak kira bedelinin yüzde 10'u 5 bin TL'nin altında olamayacak. Yani 100 bin TL kiranın elden ödenmesi durumunda ceza 10 bin TL olurken, 10 bin TL kiranın elden ödenmesinde uygulanan ceza 5 bin TL olacak.

Bundan kaçınmak isteyen kiracı ve ev sahiplerinin ödemeleri banka ya da PTT'den yapması gerekecek. Üstelik bu cezanın üst limiti bir takvim yılında 20 milyon lirayı aşamayacak şekilde belirlendi. Yani bu işlemi 12 kere yapmanız durumunda 12 kere ceza yiyebileceksiniz. Bu da en az 60 bin TL anlamına geliyor.

Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu yüzden 2024'ün ilk aylarından itibaren uygulanan ceza oranı da tıpkı IMEI kayıt ücreti ve diğer vergi ve cezalarda olduğu gibi artacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.