Elden Ring DLC’si Çıkışı Ertelenebilir: Peki Ama Neden?

Elden Ring DLC'sinin yakında çıkacağını gösteren birçok bulguya rağmen, somut bir haber duymak için muhtemelen biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Elden Ring geliştiricisi FromSoftware'in ana şirketi olan Kadokawa, bu hafta başında son mali raporunu yayınladı ve şirketin nasıl gittiği, gelecek için ne beklediği ve muhtemelen umursamadığınız diğer şeyler hakkında olağan şeylere girdi.

Önemseyeceğimiz şey ise bir sıkça sorulan sorular bölümünde Elden Ring DLC'si konusunun gündeme gelmesi ve Shadow of the Erdtree'nin geliştirme durumunun ne olduğu ve ne zaman yayınlanabileceğinin sorulmasıydı.

Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC’si Şubat’ta Gelmeyebilir

FromSoftware ana şirketi Kadokawa, Elden Ring DLC sorusuna “Şu anda Elden Ring için DLC'nin geliştirilmesi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz ancak şu anda bir çıkış tarihi açıklamadık” dedi.

Raporda ayrıca daha önce "en üst düzeye çıkarmak için büyük DLC'nin geliştirilmesi de dahil olmak üzere Elden için çeşitli önlemlerin alınmakta olduğu" belirtilmişti. Esasen, muhtemelen iki yıl dönümü DLC'si ya da buna yakın bir şey beklememeliyiz.

Aralık ayında, Shadow of the Erdtree için Şubat ayı çıkış tarihini sızdırıyor gibi görünen Thurstmaster ile işbirliği içinde yapılan özel bir Elden Ring temalı kontrol cihazı için bir liste vardı.

Ardından, Ocak ayında bir Steam arka uç güncellemesi DLC'ye atıfta bulunarak yine potansiyel bir çıkış tarihine işaret etti. Bu, bir YouTube oynatma listesi güncellemesi ve ikinci bir Steam arka uç güncellemesi ile eşleştirildiğinde kesinlikle DLC'nin yakında gelebileceğini gösterdi, ancak şimdilik sadece gözlerimizi dört açmamız gerekecek.

Elden Ring'in DLC'sini bekliyor musunuz? Sizce de genişletme ertelenecek mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünü kullanarak düşüncelerizi iletebilirsiniz.