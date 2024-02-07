Twitch Yayıncısı, Mors Alfabesi İçeren Kontrolcüyle Elden Ring Oynadı (Video)

Twitch üzerinden yayın yapan bir kişi, mors alfabesinin entegre edildiği bir kontrol cihazı aracılığıyla Elden Ring oynadı. Zorluk seviyesi ile bilinen oyunun söz konusu kontrolcüyle başarılı şekilde oynanabilmesi oldukça şaşırttı.

FromSoftware tarafından geliştirilen ve 2022 yılında piyasaya sürülen Elden Ring bu zamana kadar çeşitli yollar kullanılarak oynandı. Örneğin geçtiğimiz yılın ocak ayında Perri isimli bir Twitch yayıncısı söz konusu oyunu beyin sinyallerini kullanarak oynamıştı.

Mors Alfabesinin Entegre Edildiği Kontrolcü ile Elden Ring Oynandı

İspanyol Twitch yayıncısı Silithur, popüler RPG oyununu bambaşka bir yol kullanarak oynadı. Yayıncı, mors alfabesinin entegre edildiği bir kontrolcüyü kullanarak Elden Ring'i bitirerek önemli bir başarının altına imza attı.

Kontrolcü yalnızca bir butondan oluşuyor. Yayıncı, buton aracılığıyla çeşitli komutlar uygulayarak karakterin hareket etmesini ve çeşitli eylemler gerçekleştirmesini sağlıyor.

Oyunda beş saat zaman geçiren Silithur, kalan tek boss'u yenmeyi başardı. Bazı kişiler yayıncıyı tebrik ederken bazıları ise oyunu daha zor hâle getirmek için alışılmadık yollar deneyen içerik oluşturucuların son zamanlarda arttığına dikkat çekti.

Noktalar ve çizgilerden oluşan haberleşme sistemi Mors alfabesinin entegre edildiği kontrolcüyle Elden Ring'in oynanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.