Elden Ring'e Işın İzleme Desteği Eklendi

Geçtiğimiz sene çetin rakibi God of War Ragnarök karşısında yılın oyunu ödülünü kazanan Elden Ring'e son yılların popüler teknolojisi ışın izleme özelliği getirildi.

Elden Ring, 'sürüm 1.09' güncellemesinin bir parçası olarak artık mevcut nesil konsollarda ve PC'de ışın izlemeyi destekliyor.

Elden Ring Işın İzleme Nasıl Açılır?

Işın izlemeyi etkinleştirmek için 'Oyun Seçenekleri'ne gidin ve ardından Işın İzleme'yi açma seçeneğini seçin. PC için ise yapmanız gereken 'Grafikler'e gitmek ve bu ekran üzerinden 'Işın İzleme'yi etkinleştirebilirsiniz.

Yama notlarında Bandai Namco, ışın izleme açıkken oynadığınızda kare hızı ve çözünürlüğün etkilenebileceğini belirtiyor.

Yama notları ayrıca PvP dengeleri, genel denge ayarlamaları, hata düzeltmeleri ve daha fazlasını içeriyor. PC'nizin ışın izleme ve Elden Ring için yeterli olup olmadığını merak ediyorsanız sistem gereksinimleri de şu şekilde:

Elden Ring Sistem Gereksinimleri (Işın İzleme)

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-10600K veya AMD Ryzen 5 3600XT

Intel Core i5-10600K veya AMD Ryzen 5 3600XT RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8 GB veya AMD Radeon RX 6700 XT, 12 GB

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8 GB veya AMD Radeon RX 6700 XT, 12 GB Önerilen Grafik Ayarı: 1080p - Düşük Kalite - Düşük Işın İzleme

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