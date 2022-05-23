Elden Ring karanlık dünyası ile oyunculara fantastik bir RYO deneyimi sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yıllardır geliştirilen ve günümüzde hem konsol hem de bilgisayar platformunda oynanan Elden Ring indir sürükleyici atmosferi ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Karanlık ve puslu bir atmosfere ev sahipliği yapan Elden Ring indir, tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modlarına sahip. 14 farklı dil desteğine sahip olan oyun, bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermese de ülkemizde de sevilerek oynanıyor. RYO oyunları arasına katılan ve Windows platformu için Steam üzerinde yayınlanan oyun, fiyat etiketi ile de cepleri yakıyor.

Bir Elden Lord olmak için mücadele edecek olan oyuncular, birbirinden farklı tehlikelere takılmadan oyun içerisinde ilerlemeye çalışacak olan oyuncular karanlık dünyası ile sürükleyici bir evreni karşımıza çıkarıyor.

Elden Ring Özellikleri

Ücretli,

Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu modlar,

Fantastik aksiyon rol yapma oyunu,

Karanlık bir evren,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Farklı karakterler,

Fantastik bir içerik kalitesi,

Ürkütücü ses efektleri,

Çarpıcı grafik açıları,

Heyecan dolu devasa bir dünya,

Karakter oluşturma,

Oyunculara kendi karakterlerini oluşturma ve sürükleyici bir dünya da hayatta kalma şansı veren Elden Ring, heyecanlı devasa bir dünyaya ev sahipliği yapıyor. Gerçek zamanlı ve tek oyunculu modları ile oyuncuları tatmin eden başarılı oyun, hem konsol hem de bilgisayar platformunda milyonlarca kopya sattı. Kaliteli ve eşsiz bir içerik kalitesine ev sahipliği yapan oyun, destansı içerikleri ile hayatta kalma temalı bir deneyim sunuyor.

Oldukça başarılı ses efektleri ile hem gerilimi hem de aksiyonu tetikleyen RYO oyunu, Steam üzerinde bilgisayar kullanıcıları tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendiriliyor.

Elden Ring İndir

Steam üzerinde ücretli olarak yayınlanan Elden Ring RYO oyunu, satın alınıp oynanabiliyor. Oyunun tutkunları oyunu Steam üzerinden satın alabilir ve rekabet dolu bir dünyaya giriş yapabilirler.

Elden Ring Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: INTEL CORE I5-8400 or AMD RYZEN 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3 GB or AMD RADEON RX 580 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Windows Compatible Audio Device

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 1070 8 GB or AMD RADEON RX VEGA 56 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Windows Compatible Audio Device