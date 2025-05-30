Elden Ring Nightreign Oyuncu Sayısı ile Şaşırttı! Dark Souls'a Fark Attı

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için geliştirilen Elden Ring Nightreign kısa süre önce satışa sunuldu. Oyun çıktığı gün eş zamanlı oyuncu sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı.

Elden Ring Nightreign'in Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Ne Durumda?

SteamDb tarafından paylaşılan biglilere göre Elden Ring Nightreign ilk gün Steam'de 313 bin 593 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak önemli bir başarı elde etti. FromSoftware tarafından geliştirilen oyun, Dark Souls serisine fark attı.

2018 yılında satışa sunulan Dark Souls Remastered 24 bin 501, 2014 yılında piyasaya sürülen Dark Souls 2 79 bin 528, 2016 yılında satışa sunulan Dark Souls 3 ise 129 bin 975 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı.

Elden Ring Nightreign İnceleme Puanları

Elden Ring Nightreign'in PlayStation 5 sürümü için 75 inceleme, Xbox Series X sürümü için 8 inceleme, PC sürümü için 45 inceleme paylaşıldı. Oyunun PS5 sürümü 77 Metacritic, Xbox Sereis X sürümü 87 Metacritic, PC sürümü ise 80 Metacritic puanına sahip oldu.

Elden Ring Nightreign Yeni Fragmanı

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