6.825 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! CoD Black Ops 6 ve Dahası

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Call of Duty: Black Ops 6 (sadece multiplayer ve zombi modları), The Division 2, ARK: Survival Ascended, Football Manager 2024 ve Killer Klowns from Outer Space: The Game isimli oyunlar bedava oldu.

Call of Duty Black Ops 6 ve The Division 2'yi tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. ARK: Survival Ascended, Football Manager 2024 ve Killer Klowns from Outer Space: The Game isimli oyunlara erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Call of Duty Black Ops 6 ve The Division 2 oyunlarını 3 Haziran, diğer oyunları ise 1 Haziran'a kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Ücretsiz oynamak için aşağıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?