Elden Ring, Switch 2'nin Çıkışıyla Özüne Döndü

Tokyo'da yapılan bir FromSoftware sunumunda duyurulan bir genişleme paketi, Elden Ring'e iki yeni sınıf ve Torrent için kozmetik eklentiler getiriyor. Geçtiğimiz yılın büyük DLC'si Shadow of the Erdtree'den sonra bu güncellemenin gelmesi oyunun halen hayatta olduğunu kanıtlar nitelikte.

Bildiğiniz gibi Elden Ring'in dünya çapında 30 milyondan fazla oyuncusu var. Bunlar da oyunu canlı tutma çabaları.

Sözünü ettiğimiz bu yeni sürüm de Nintendo'nun merakla beklenen yeni konsolu Switch 2 için özel olarak geliştirildi. Sadece teknik uyumla kalmayacak; içeriğe de katkı sağlayacak.

Elden Ring Knight of Ides & Heavy Armored Knight

Yeni ek pakette "Knight of Ides" ve "Heavy Armored Knight" adında iki yeni sınıf var. Ayrıca farklı zırh setleri, silahlar ve Torrent için alternatif görünümler de paketin parçası. İlk detaylar Japonya'dan Famitsu aracılığıyla geldi ve söylenene göre bu içerikler yalnızca Switch 2'ye özel kalmayacak.

Mevcut oyuncular için sevindirici haber ise bu ek paket PS4, PS5, Xbox One, Series X|S ve PC'ye de gelecek. İçerik "Tarnished Pack" adıyla kullanıcılara sunulacak ve 10-20 dolar arası bir fiyatla gelecek. Tüm bunlar için FromSoftware kanadından resmi bir tarih açıklaması gelmedi. Tüm platformlara eş zamanlı mı yoksa kademeli olarak mı geleceği de şimdilik bilinmiyor.