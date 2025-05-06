Nintendo Switch 2'nin Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı (Duyan Mario Gibi Zıplıyor)

Nintendo'nun yeni nesil konsolu Switch 2 artık ülkemizde de raflardaki yerini aldı. Yanında Mario Kart da var ama fiyatını duyunca biraz Mario gibi zıplıyorsunuz. Zira Mario Kart Deluxe 8 paketinin Türkiye fiyatı 39.999 TL olarak belirlendi.

Düz hesap 40 bin liraya satılan bu konsol paketi, pek çok oyuncunun cüzdanını değil hayalini bile yakalayamıyor. Türkiye'de döviz kuru, vergiler ve stok politikaları birleşince konsollar artık ulaşılmaz teknoloji statüsüne terfi etmiş durumda.

Paketin içinde gelen Mario Kart Deluxe 8 zaten yıllardır Nintendo'nun en çok satan oyunlarından biri. Yeni nesil konsolda biraz daha pürüzsüz çalışıyor, grafikler cilalanmış ama bu oyun, eski Switch'te de oynanabiliyor. Kimilerine göre sırf bu oyunu oynamak için yeni konsola geçiş yapmak çok da mantıklı bir sebep sayılmaz, hele ki o fiyatı görünce.

Switch 2 Neler Sunuyor? 1'den Farkı Ne?

Switch 2, önceki modele göre daha güçlü bir işlemciye, daha iyi grafik performansına ve geliştirilmiş ekran teknolojisine sahip. 7.9 inçlik 120Hz destekli HDR LCD ekranıyla öne çıkıyor. Hatta dock modunda 4K çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. Ama bu detaylar genelde kullanıcı deneyiminden çok teknik özelliklere takılanların ilgisini çekiyor.

Nintendo Switch 2 işin özünde güzel bir cihaz. Eğlenceli, taşınabilir ve aile dostu. Ama Türkiye fiyatıyla tam anlamıyla bir "lüks tüketim ürünü" olmuş durumda.

Aksesuarlarına Dev Zam Gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerinden ötürü Switch 2'nin aksesuarlarına büyük oranda zam yapılmıştı. Yeni fiyatlar yüksek olmasına rağmen oyuncuların ilgisini yitirmedi. Nintendo ise lansmana kadar pek çok aksaklık yaşadı, zira görücüye çıkan konsoldan fazla talep vardı.

Ülkemizde de fiyat etiketine rağmen Gizala TR'de ürün tamamen tükenmiş durumda.