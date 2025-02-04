Elektrik Faturanızı Köklü Olarak Değiştirecek Uydudan Sayaç Okuma Sistemi

Kırsal ve uzak bölgelerdeki akıllı sayaçlardan gelen verileri, ek altyapı yatırımları yapmadan doğrudan faturalandırmaya dönüştürebilecek yeni bir uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojisinin geliştiricisi olan şirket Plan-S, yörüngedeki 8 adet uydunun da yardımıyla geleneksel sayaç okuma işlemine bir son veriyor. Böylece hem yüksek maliyet hem de yoğun iş gücü ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Karbon Ayak İzi Düşecek

Uyduları kısa sürede uzaya göndermesiyle ün salan şirketin yeni sistemi sayesinde elektrik dağıtım şirketleri sahaya gitmelerine gerek kalmadan, uydudan alınan verilerle faturaları hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturabilecek.

Bu yöntemle beraber saha operasyonları azalacak, çalışanların fiziksel riskleri en aza indirilecek ve karbon ayak izi düşecek.

Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay konuyu şöyle açıklıyor:

Connecta IoT Network sayesinde Türkiye genelinde ondan fazla elektrik dağıtım şirketiyle işbirliği yapıyoruz. Pilot uygulamalarımızı başarıyla tamamladık ve artık bu yeniliği yaygın kullanıma sunmayı planlıyoruz. Teknoloji sadece ülkemizle de sınırlı kalmayacak. Küresel ölçekte enerji sektöründe kullanılabilecek.

Hem Zaman, Hem Güçten Tasarruf

Yeni sistem, düşük güç tüketimine sahip modemler kullanarak uzun süre bakım gerektirmeden çalışıyor ve elektrik şebekesindeki olağan dışı durumları anında tespit edebiliyor.

Bundan böyle mevcut faturalandırma sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlanarak, müşterilere doğru ve zamanında fatura kesimi mümkün olacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni sistemin elektrik faturalarına etkisi nasıl olur? Yorumlarda buluşalım.