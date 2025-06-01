Türkiye En Ucuzu! Elektrikli Araç Sahiplerinin Kabusu Olan Ülkeler Belli Oldu

Elektrikli otomobilleri şarj etmek bir maliyet anlamına gelmekte. Bu noktada pek çok marka farklı stratejiler ile tüketicilere şarj hizmetleri sunmakta. Ancak bir de bunun ulusal yani ülke ve bölge çaplı sıralaması bulunmakta. Yayınlanan yeni bir rapor ile birlikte Avrupa'da elektrikli otomobil şarj maliyeti en düşük ülkeler belli oldu. Peki sıralama nasıl oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

100 KM Elektrikli Otomobil Şarj Maliyetine Göre Avrupa Ülkeleri Sıralaması!

Almanya – 7,06 euro Danimarka – 6,74 euro İrlanda – 6,62 euro Belçika – 5,93 euro Çekya – 5,91 euro Kıbrıs – 5,82 euro İtalya – 5,57 euro Lihtenştayn – 5,53 euro Fransa – 5,24 euro Finlandiya – 4,88 euro Malta – 2,33 euro Bulgaristan – 2,18 euro Arnavutluk – 2,06 euro Sırbistan – 1,98 euro Macaristan – 1,85 euro Karadağ – 1,80 euro Bosna-Hersek – 1,62 euro Kosova – 1,34 euro Gürcistan – 1,26 euro Türkiye – 1,11 euro

Elektrikli araçlara yönelik ilgi dünya genelinde artarken Avrupa’da da bu araçların evde şarj edilme maliyetleri ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar gösteriyor. Yeni yayınlanan kapsamlı bir araştırma elektrikli araç sahiplerinin yaşadıkları ülkelere göre ne kadar ödeme yaptıklarını ortaya koydu. Bu listeye göre Türkiye Avrupa genelinde en düşük şarj maliyetine sahip ülke konumunda yer alıyor.

Türkiye’de bir elektrikli otomobilin evde tam şarj edilmesi sadece 4,05 euroya mal oluyor. Bu 100 kilometrelik bir sürüşün maliyetinin ise ortalama 1,11 euro seviyesinde olduğu anlamına geliyor. Türkiye’yi takip eden ülkeler arasında Gürcistan 4,59 ve Kosova yer alıyor. Ancak bu ülkelerdeki elektrikli araç kullanım oranı Batı Avrupa’ya kıyasla hâlâ oldukça düşük seviyelerde. Araştırma yalnızca fiyatları değil aynı zamanda pazar dinamiklerini de göz önüne alıyor.

Türkiye’de elektrikli araçların pazar payı yüzde 13,68 seviyelerinde ve bu oran ülkeyi Avrupa’da 17. sıraya yerleştiriyor. Düşük şarj fiyatlarına rağmen yüksek araç fiyatları ve gelir düzeylerinin sınırlı olması bu pazarın hızlı büyümesini engelliyor. Listenin diğer ucunda ise Almanya başı çekiyor. Almanya’da bir aracı evde tam şarj etmek 25,73 euroya kadar çıkabiliyor. 100 kilometrelik bir mesafenin maliyeti ise ortalama 7,06 euro seviyelerinde. Danimarka ve İrlanda gibi ülkeler de yüksek şarj maliyetleriyle öne çıkıyor.

Yine de bu ülkelerde elektrikli araçlara olan talep oldukça yüksek ve hükümetler yeni vergi avantajlarıyla bu eğilimi desteklemeye devam ediyor. Araştırma kapsamında elde edilen veriler şarj fiyatlarındaki bu büyük farkların yalnızca enerji ücretlerinden kaynaklanmadığını da ortaya koyuyor. Ülkelerin enerji kaynakları yenilenebilir enerjiye geçiş oranları vergi düzenlemeleri,altyapı yatırımları ve hatta jeopolitik gelişmeler bu fiyatları doğrudan etkileyen faktörler arasında.

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