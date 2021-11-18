Elektrikte Kademeli Fatura Sistemi: Sınırı Aşan Daha Fazla Ödeyecek

Elektrikte kademeli fatura dönemi başlıyor. Meclise sunulan yasa teklifine göre belirlenen sınırı aşan aboneler daha yüksek bir ücret ödeyecek. Konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Elektrikte Kademeli Fatura Nasıl Olacak?

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında kademeli sistemi için harekete geçti. Yeni yapılacak düzenlemeye göre hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirlenecek. Sınırı aşan elektrik tüketen aboneler ise daha fazla ücret ödeyecek.

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile beraber 6446 sayılı Elektrik Piyasası kanununda değişiklik yapılıyor. 6447 yasanın 17'nci maddesinde bulunan "Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları veya yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler belirlenebilir" ifadesinde "abone grupları" ibaresinden sonra, "bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı" ibaresi ekleniyor.

Söz konusu maddenin gerekçesinde ise enerji verimliliğini arttırmak yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre gerekçede, enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların ise fazla tüketiminin maliyetine katlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılmasınının, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılmasının amaçlandığı da ifade edildi.

Bu yetki ile beraber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tüketicilere göre bir çalışma gerçekleştirmesi bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre bu çalışmada tüketicilerin ortalama elektrik tüketiminin belirlenecek.

Yeni tarife belirlenirken bir ailenin televizyon, buzdolabı ve ütü gibi tüketimlerinin aylık ortalaması alınacak. Bu noktada belirli bir kilowatt saatlik (kWh) bir sınır belirlenecek. Bu sınırı aşan vatandaşlar daha fazla elektrik faturası ödemek durumunda kalacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliği için farklı bir uygulama daha hazırlıyor. Bu kapsamda vatandaşların daha az fatura ödemesi için öneriler sunulacak. Aktarılan bilgilere göre bir mobil uygulama, vatandaşlara nasıl tasarruf yapılabileceğine yönelik yollar gösterecek.