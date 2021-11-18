Dünyanın En Zengin Ülkeleri Açıklandı: Bir Ülke ABD'yi Geride Bıraktı!

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu. Paylaşılan bir rapora göre bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmeyi başardı. McKinsey & Co tarafından yapılan araştırma ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünyanın En Zengin Ülkeleri Listesi

Çin Amerika Birleşik Devletleri Almanya Fransa İngiltere Kanada Avustralya Japonya Meksika İsveç

McKinsey & Co tarafından yapılan bir araştırma ile birlikte en zengin ülkeler belli oldu. Rapora göre küresel servetin 2000 yılında 156 trilyon dolarken 2020 yılında 514 trilyon dolara yükseldi. Böylelikle servet, son yirmi yıl içerisinde üç kat arttı.

Paylaşılan rapora göre Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni geçerek dünyanın en zengin ülkesi olmayı başardı. Büyük bir başarının altına imza atan Çin'in serveti 2000 yılında 7 trilyon dolar iken 2020 yılında 120 trilyon dolara çıktı.

Gerçekleştirilen araştırmada, dünya gelirinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturan 10 ülkenin ulusal bilançoları analiz edildi. Raporda yer alan ülkeler arasında Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, İsveç, Meksika, Kanada ve Avustralya yer aldı.

ABD'nin net serveti yirmi yıl içerisinde yaklaşık olarak 90 trilyon dolara yükseldi. En büyük iki küresel ekonomi olan ABD ve Çin'in küresel servetin üçte ikisine sahip olduğu ortaya çıktı. Paylaşılan rapora göre küresel net servetin yaklaşık olarak yüzde 68'lik kısmı gayrimenkulde depolanıyor.

Dünyanın En Değerli Markaları

Amazon: 683,85 miilyar dolar Apple: 612 milyar dolar Google: 458 milyar dolar Microsoft: 410,27 milyar dolar Tencent: 240,93 milyar dolar Facebook: 226,74 milyar dolar

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en değerli markaları açıklandı. Dünyanın en değerli şirketi 683,85 milyar dolar ile e-ticaret devi Amazon oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin pek çok hizmeti ve ürünü bulunuyor.

İkinci sırada 612 miylar dolar ile Apple yer alırken üçüncü sırada ise 458 milyar dolar ile Google bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında ise 410,27 milyar dolar ile Microsoft yer aldı.