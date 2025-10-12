Oyuncu Ekipmanları Üreten Elgato İlk Koltuğunu Duyurdu!

Corsair çatısı altında yer alan Elgato, genellikle oyuncuların ve yayıncıların tercih ettiği mikrofon, kamera, ışık ve capture kartı gibi ürünleriyle tanınıyor. Markanın ilk stüdyo koltuğu Elgato Embrace resmen duyuruldu.

İçerik üreticiler, profesyoneller ve masa başında uzun saatler geçirenler için tasarlanan Embrace, modern ve sade bir görünüme sahip. Ayrıca ergonomi odaklı birçok ayarlanabilir özellikle dikkat çekiyor.

Elgato Embrace Stüdyo Koltuğu Özellikleri ve Fiyatı

Embrace, eğim sınırlandırıcısı ve ayarlanabilir direnç sunan beş kademeli bir yaslanma sistemine sahip. Kalıplanmış köpük oturağı, kan dolaşımını destekleyen şelale kenar tasarımıyla dikkat çekiyor. Yüksek dayanımlı örgü sırt dayanağı ise nefes alabilir yapısıyla uzun oturumlarda kullanıcıyı serin tutmayı amaçlıyor. Koltuk, maksimum 125 kg taşıma kapasitesine sahip.

Elgato, yükseklik, genişlik, derinlik ve açı ayarı yapılabilen 4D kolçaklar eklemiş. Oturma derinliği ayarı, farklı bacak uzunluklarına göre kişiselleştirilebilirken, bel desteği sistemi omurga eğrisine uyum sağlayacak şekilde ayarlanabiliyor. Ayrıca, farklı açılarda boyun desteği sunan çıkarılabilir bir baş yastığı da bulunuyor.

Embrace, gösterişli renklerden ve büyük logolardan uzak duruyor. Arka kısımda tek bir Elgato logosu yer alırken, genel çizgiler hem çalışma alanlarına hem de yayın ortamlarına uyacak şekilde sade tutulmuş. Kendinden frenli tekerlekler, sabit dururken denge sağlarken gerektiğinde de akıcı bir hareket imkânı sunuyor.

Koltuk kurulumu oldukça basit: Yalnızca dört vida ve bir alyan anahtarıyla birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Elgato, dayanıklılığı ön planda tutarak zamanla deformasyona karşı dirençli malzemeler kullanmış. Kalıplanmış köpük uzun süre şeklini korurken, örgü sırt desteği sarkmaya karşı dayanıklı. Pnömatik kaldırma ve yaslanma mekanizmaları da uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış.

Elgato Embrace, 499,99 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Oyun koltukları tarafında yakın zamanda DXRacer, Martian-Pro modelini tanıtırken; Lenovo, pnömatik bel desteği ve Sınıf-4 gaz amortisör sistemine sahip Legion C7 Pro modelini piyasaya sundu.