Battlefield 6, 30 Dakikada Rekor Kırdı: Şimdiye Kadarki En İyisi!
Battlefield 6, Steam'de oyuncu rekoru kırdı. Yeni oyun, piyasaya sürülmesinden yalnızca 30 dakika sonra serinin en çok anlık oyuncu sayısına ulaşan yapımı oldu.
⚡ Önemli Bilgiler
- Battlefield 6, tam sürümünün yayınlanmasından yalnızca 30 dakika içerisinde serinin anlık oyuncu sayısı rekorunu kırdı.
- Paylaşılan verilere göre yeni oyun, Steam'de eş zamanlı olarak 680 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yaptı.
- Oluşan yoğun ilgi nedeniyle oyunun çevrim içi sunucularında bazı aksaklıklar da yaşandı. Battlefield 6, buna rağmen eleştirmenlerden oldukça olumlu dönüşler almayı başardı.
Pek çok kişinin merakla beklediği yeni FPS tabanlı nişancı oyunu Battlefield 6 rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Verilere göre yeni oyun, piyasaya sürülmesinin üzerinden oldukça kısa bir süre içerisinde serinin eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi.
Geçtiğimiz aylarda başlayan açık beta sürecinde tüm Battlefield oyunları arasında en çok oyuncuya ulaşan yapım olarak kayıtlara geçen Battlefield 6, şimdiyse ilk 30 dakika içerisinde şimdiye kadar seride yakalanan en yükselen anlık oyuncu sayısına ulaştı. İşte detaylar!
Battlefield 6'dan Anlık Oyuncu Sayısı Rekoru
Steam verilerine göre, Battlefield 6 açık beta sürecinin ardından tam sürümüyle de serinin eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırdı. Merakla beklenen yapımın Steam'de yayınlanmasından sadece yarım saat sonrasında yaklaşık 680 bin kişinin aynı aynı anda oyunu oynadığı kaydedildi.
Savaş oyunları sevenlerin yeni gözdesi Battlefield 6, beta sürecinde de önemli anlık oyuncu seviyesine ulaşmıştı. Paylaşılan verilere göre yeni oyunun beta sürümü tüm platformlarda 10,4 milyon kişi tarafından eş zamanlı olarak oynandı. Bu rakam, Battlefield 2042'nın beta sürümünde kaydedilen 5,1 milyonluk oyuncu sayısını ikiye katlıyor.
Oluşan Yoğun İlgi Oyunda Aksaklıklara İndi
Öte yandan oyunun tam sürümüne olan bu rekor seviyedeki ilgi bazı sorunları da beraberinde getirdi. Oyuncuların oyuna akın etmesiyle birlikte sunucular yoğun bir baskı altına girdi ve karşılaşma lobilerinde uzun kuyruklar oluştu.
Bu durum pek çok oyuncunun ilk maçına giriş yapmaya çalışırken zorlanmasına neden oldu. Binlerce oyuncunun bekleme sürelerinin uzaması nedeniyle ilk deneyimlerini biraz gecikmeli yaşadığı görülüyor.
Ancak bu aksaklıkları bir kenara koyarsak yeni oyunun bu denli yoğun bir ilgiyle karşılanması açık beta sürecinin oldukça başarılı geçtiğini gösteriyor. Nitekim oyunun çevrim içi karşılaşmaları eleştirmenler tarafından da oldukça olumlu puanlar almayı başardı.
