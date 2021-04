Elma Siparişi Veren Adama iPhone SE Sürprizi!

Elma siparişi veren adam hayatının şokunu yaşadı. İngiltere'de yaşayan Nick James, Tesco isimli perakende market zinciri üzerinden verdiği elma siparişi sayesinde Apple iPhone SE modelini kazandı. Tesco tarafından verilen ürünler arasında kulaklık, tablet ve diğer akıllı telefon modelleri de yer alıyor. İngiltere'de gerçekleşen olaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile kalabalık ortamlarda bulunmamak oldukça büyük bir öneme sahip. Bu sebepten ötürü COVID-19 salgını sürecinde internet üzerinden yapılan alışverişlerde patlama yaşandı. İnsanların büyük bir kısmı, markete gitmek yerine almak istediği ürünleri internetten üzerinden sipariş vermeye başladı.

İngiltere merkezli perakende market zinciri Tesco, "Super Substitute" olarak isimlendirilen yeni kampanyasının bir parçası olarak müşterilerine çeşitli elektronik ürünler gönderiyor. Şirket bu kampanya ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bu da elektronik ürün gönderilen kişilerin büyük bir şaşkınlık yaşamasına sebebiyet verdi.

Nick James isimli bir kişi, Tesco'nun internet sitesi üzerinden Click and Collect (Tıkla ve Topla) isimli yöntem ile bir kilogram elma siparişi verdi. Siparişini almak için markete giden James, büyük bir sürpriz yaşadı. Şanslı kişi, poşetin içerisinde elmaların yanında bir adet iPhone SE modelini gördü.

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there - an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! 😁 #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD