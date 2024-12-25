ABD Bitti, Sıra Almanya'da: Elon Musk’tan Sağcı Partiye Destek

Ünlü milyarder Elon Musk, ABD siyasetinden sonra Almanya siyasetine el atmaya karar verdi. Musk, Almanya’daki hükümet krizinin ardından, aşırı sağcı aktivist Naomi Seibt’in bir videosunu paylaşarak “Sadece AfD Almanya’yı kurtarabilir” dedi.

AfD, son yıllarda Almanya’da popülist ve göçmen karşıtı politikalarıyla dikkat çekiyor. “Önce Almanya!” sloganıyla bir kesimin desteğini kazanan parti, aynı zamanda Nazi dönemi ideolojilerini yeniden canlandırmak suçlamasıyla karşı karşıya.

Parti, Almanya iç istihbarat teşikatı tarafından, demokrasi için bir tehdit oldukları gerekçesiyle izleme altına alınmıştı.

Musk'ın Bu Partiyle İlgisi Ne?

Partinin gençlik kolu olan Young Alternative (JA), Alman yetkililer tarafından aşırıcılık damgası yedimişti.

Ek olarak AfD’nin Thüringen eyaletindeki lider adayı Björn Höcke, Nazi sloganları kullandığı gerekçesiyle Almanya’nın sert yasalarını ihlal ettiği için suçlu bulunmuştu.

Peki tüm bunlarla Musk'ın ilgisi ne?

Aslında bu Musk’ın Almanya siyasetine ilk müdahalesi değil. Haziran ayında, yine Naomi Seibt’in AfD hakkında paylaştığı bir videoya yorum yaparak partinin politikalarını aşırı uçta görmediğini söylemişti. Geçtiğimiz ay ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u hükümet krizinden dolayı aptal olmakla suçlamıştı.

Musk, AfD lideri Alice Weidel’i sosyal medya platformu X’te takibe alarak desteğini bir adım öteye taşıdı. Weidel ise Musk'a teşekkür etti ve partisinin, Almanya için son ve tek şans olduğunu iddia etti.