Elon Musk, Milyonlarca Dolar Kaybetmekten Kurtuldu! Ancak Mücadele Bitmiş Değil

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’i Elon Musk satın almasından itibaren birçok dava açıldı. Davalardan biri ise Musk'ın şirketi satın almasının ardından işten çıkardığı binlerce çalışana kıdem tazminatlarının tamamını ödememesiyle ilgiliydi.

Ancak dava, ABD Bölge Yargıcı Trina Thompson tarafından Musk lehine sonuçlandı ve çıkarılan çalışanlara tazminat ödemeyebilir.

Musk, Eski Çalışanlarına Karşı Geçici Zafer Kazandı

Söz konusu dava, eski Twitter çalışanı Courtney McMillian tarafından açılan bir toplu dava. Şikayette, federal Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasası (ERISA) uyarınca, Twitter Kıdem Planı'nın işten çıkarılan çalışanlara üç aylık ödeme borcu olduğu ileri sürülüyordu. Bundan daha azını aldılar ve ödenmemiş kıdem tazminatı olarak 500 milyon dolar istediler.

Ancak Salı günü ise Yargıç Thompson, Twitter'ın kıdem tazminatı planının Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasası (ERISA) kapsamına girmediğine karar verdi. Bu nedenle, işten çıkarılan çalışanların ERISA kapsamındaki üç aylık tazminatı almama kararı çıktı.

Ancak bu, davacıların tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Yargıç Thompson, davacıların ERISA dışı taleplerde bulunmak için şikayetlerini yeniden sunmalarına izin verdi. Böylece, eski çalışanların yeniden farklı yasal gerekçelerle tazminat talep etmeleri mümkün olabilir.

Ayrıca, Twitter'ın eski üst düzey yöneticileri adına devam eden davalar da var. Bu davalarda, yöneticiler 128 milyon dolarlık ödenmemiş kıdem tazminatı ve 1 milyon dolarlık yasal ücret talep ediyor.