Elon Musk'a Dogecoin Nedeniyle 258 Milyar Dolarlık Dava Açıldı

Elon Musk, geçtiğimiz gün kendisini bir kripto para birimini desteklemek için bir saadet zinciri yürütmekle suçlayan bir Dogecoin yatırımcısı tarafından 258 milyar dolar karşılığında dava edildi. Manhattan'daki federal mahkemeye sunulan bir şikayette davacı Keith Johnson, Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla ve uzay turizmi şirketi SpaceX'i Dogecoin'i lanse etmek ve fiyatını yükseltmek için haraç almakla suçladı.

Şikayette şu ifadelere yer verildi:

"Davalılar, Dogecoin'in 2019'dan beri hiçbir değerinin olmadığının farkındaydı ve Dogecoin'i ticaretlerinden kâr elde etmek amacıyla kullandılar. Musk, dünyanın en zengin adamı ünvanından faydalandı ve Dogecoin için kurduğu saadet zincirini kâr ve eğlence için kullandı."

Davacı Johnson, Dogecoin'den Edilen Tüm Zararı Talep Ediyor

Şikayet ayrıca Warren Buffett, Bill Gates ve diğerlerinin kripto para biriminin değerini sorgulayan yorumlarını bir araya getiriyor. Tesla, SpaceX ve Musk'ın avukatı, yorum taleplerine yanıt vermedi. Johnson'ın avukatı da müvekkilinin Dogecoin'in değersiz olduğunu ve sanıkların bir saadet zinciri yürüttüğünü kanıtlayan belirli kanıtlara sahip olduğu veya olmasını beklediğine dair yorum taleplerine yanıt vermedi.

Johnson, Mayıs 2021'den bu yana Dogecoin'in piyasa değerindeki düşüşü temsil eden 86 milyar dolarlık zararı istiyor ve tazminat olarak da üçe katlanmasını istiyor. Ayrıca Musk ve şirketlerinin Dogecoin'i tanıtmasını engellemek ve bir hakimin Dogecoin ticaretinin federal ve New York yasalarına göre kumar olduğunu beyan etmesini istiyor.

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