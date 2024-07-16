Elon Musk Açıkladı: Suikaste Uğrayan Donald Trump'ın Seçim Kampanyasını Destekleyecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Pensilvanya'daki bir siyasi mitingde suikaste uğrayan ve şans eseri hayatta kalan ABD başkan adayı Donald Trump, saldırı sonrası Elon Musk'ın sözlü desteğini aldı. Son gelen raporlar, bu doğrultuda başarılı iş insanının Trump'ın seçim kampanyası için her ay 45 milyon dolar bağışlayacağını iddia etti.

Elon Musk, Donald Trump'ın Seçim Kampanyası İçin Bağış Yapacak mı?

13 Temmuz 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık seçimleri için olası adayı Donald Trump'a suikast düzenlendi. Saldırıdan kulağından yara alarak kurtulan ve kısacası şans eseri hayatta kalan Trump, daha sonrasında sosyal medyadan Elon Musk'ın desteğini almayı başardı.

Musk, paylaşımında ''Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızla iyileşmesini umuyorum.'' ifadelerini kullanarak Trump'a olan desteğini ifade etti. The Wall Street Journal ise bu gelişmenin hemen sonrasında işleri bir üst noktaya taşıyacak bir iddia ortaya attı.

İddia, Elon Musk'ın Donald Trump destekçisi Great America PAC isimli bir siyasi gruba her ay 45 milyon dolar bağışlayacağı yönündeydi. Musk ise X'te The Wall Street Journal'ın paylaşımına, üzerinde ''Fake Gnus'' yazılı bir görselle cevap vererek tüm bu söylentileri yalanladı.

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