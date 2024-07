Avrupa Komisyonu'ndan Ahlaksız Teklif: Elon Musk İtiraf Etti!

Avrupa Komisyonu, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğine dair ön bulgularını açıkladı. Bu yasa ihlallerinin cezası, küresel yıllık cironun %6'sının kaybına yol açabilir.

Komisyon, Aralık 2023'te X hakkında bir soruşturma başlatarak platformun risk yönetimi, içerik denetimi, reklam şeffaflığı ve veri erişimi konularında DSA kurallarını ihlal etmiş olabileceğini belirtmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise şirketten daha fazla bilgi talep edilmişti.

Komisyon'un dijital politikadan sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, DSA'nın özünde şeffaflığın yer aldığını ve tüm platformların bu mevzuata uymasını sağlamaya kararlı olduklarını ifade etti.

X'in Komisyon'un bulgularına yanıt verme şansı olacak. Eğer ihlaller teyit edilirse, X'e ceza verilebilir ve uyum sağlaması istenebilir.

Sürecin bugün gündüz saatlerinde kamuoyunu meşgul etmesinin ardından Elon Musk olayın perde arkasında yaşananlara dair ciddi iddialar içeren bir paylaşımda bulundu.

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.



The other platforms accepted that deal.



𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA