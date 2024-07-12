Avrupa Komisyonu'ndan Ahlaksız Teklif: Elon Musk İtiraf Etti!

Avrupa Komisyonu, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğine dair ön bulgularını açıkladı. Bu yasa ihlallerinin cezası, küresel yıllık cironun %6'sının kaybına yol açabilir.

Komisyon, Aralık 2023'te X hakkında bir soruşturma başlatarak platformun risk yönetimi, içerik denetimi, reklam şeffaflığı ve veri erişimi konularında DSA kurallarını ihlal etmiş olabileceğini belirtmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise şirketten daha fazla bilgi talep edilmişti.

X'in DSA'yı İhlal Ettiği Düşünülen Bulgular Neler?

Mavi Tik: Komisyon, X'teki mavi tik tasarımının kullanıcıları yanıltabileceğini ve bu nedenle DSA'ya aykırı olduğunu belirtti. Bu sembol, doğrulama işareti olarak kullanılırken, Elon Musk döneminde kafa karıştırıcı bir ücretli hizmete dönüştü.

Reklam Şeffaflığı: X'in reklam havuzunun DSA gerekliliklerine uymadığı, reklam arşivinin araştırma için yetersiz olduğu tespit edildi.

Veri Erişimi: X'in araştırmacılara veri erişimi konusunda yeterli kolaylık sağlamadığı belirlendi. AB merkezli araştırmacıların, ABD'deki karmaşık bir tarama sürecinden geçmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Komisyon'un dijital politikadan sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, DSA'nın özünde şeffaflığın yer aldığını ve tüm platformların bu mevzuata uymasını sağlamaya kararlı olduklarını ifade etti.

X'in Komisyon'un bulgularına yanıt verme şansı olacak. Eğer ihlaller teyit edilirse, X'e ceza verilebilir ve uyum sağlaması istenebilir.

Elon Musk'tan Konuya Dair Çarpıcı Yanıt Geldi

Sürecin bugün gündüz saatlerinde kamuoyunu meşgul etmesinin ardından Elon Musk olayın perde arkasında yaşananlara dair ciddi iddialar içeren bir paylaşımda bulundu.

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.



The other platforms accepted that deal.



𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024

Avrupa Komisyonu'nun X'e yasa dışı gizli bir anlaşma teklif ettiğini itiraf eden Elon Musk, X'in kimseye söylemeden sessizce konuşmaları sansürlediği senaryoda ceza almayacağına dair teminat aldığını belirtti. Elon Musk ayrıca X'in bu anlaşmayı reddettiğini, diğer platformların ise kabul ettiğini belirtti.

Açıklamanın ardından DSA yetkililerinden konuya dair bir açıklama gelmedi ancak gelecek süreçte bu tartışmalar gündemin ana konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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