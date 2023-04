Elon Musk'ın Fake Hesabı Ortaya Çıktı

Ünlü milyarder Elon Musk yine ilginç bir şekilde gündemde. Bugün yeni Twitter güncellemesi hakkında bilgilendirme yapan Elon Musk, yanlışlıkla yan hesabını gösterdi.

İçerik üreticilerin para kazanmak için Twitter Blue satın alması gerektiğini öğütleyen Elon Musk'ın kendi telefonundan aldığı ekran görüntüsünde ikinci bir Twitter hesabı olduğu görüldü.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.



Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn