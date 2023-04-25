Elon Musk'ın Fake Hesabı Ortaya Çıktı

Ünlü milyarder Elon Musk yine ilginç bir şekilde gündemde. Bugün yeni Twitter güncellemesi hakkında bilgilendirme yapan Elon Musk, yanlışlıkla yan hesabını gösterdi.

İçerik üreticilerin para kazanmak için Twitter Blue satın alması gerektiğini öğütleyen Elon Musk'ın kendi telefonundan aldığı ekran görüntüsünde ikinci bir Twitter hesabı olduğu görüldü.

Elon Musk Stalk Hesabı mı Kullanıyor?

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.



Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

Sosyal medyada "fake, yan, stalk" adı ile anılan sahte hesap kullanımı, normal kullanıcılar arasında oldukça yaygın. Bu hesaplar genellikle belirli bir amaç için kullanılıyor ve kullanıcının gerçek hesabı dışında kimliğini gizli tutmasına yardımcı oluyor. Ancak böyle bir hesabın Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından da kullanılıyor olması, birçok kişiyi şaşırttı.

Sahte hesabın ünlü milyarderin 3 yaşındaki oğlunun profil fotoğrafını içerdiği ve hiçbir takipçisi olmadığı tespit edildi. İddialara göre @ErmnMusk kullanıcı adına sahip hesap, Elon Musk'a ait.

Başlangıçta silinen bu hesap, şimdi yeniden aktif hale getirilmiş gibi görünüyor. Hesapta oldukça ilginç paylaşımlar olduğunu söylemek mümkün.

Do you like Japanese girls? — Elon Test (@ErmnMusk) November 13, 2022

Elon Musk'ın sahte hesabından ünlü milyarderin ilgilendiği kripto paralar, siyaset ve teknoloji gibi birçok paylaşıma cevap geldiği görüldü. Bu cevapların içerisinde @saylor isimli hesabın "Satoshi doğru fikre sahipti." paylaşımına "Japon kızlarını sever misin?" gibi oldukça ilginç bir cevap bulunuyor.

@ErmnMusk kullanıcı adlı ve Elon Test isimli Twitter hesabının ünlü milyarder tarafından yeni Twitter özelliklerini test etmek amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor.