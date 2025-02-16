Elon Musk Duyurdu: Yeni Yapay Zeka Aracı Çok Yakında Tanıtılacak!

Otomotivden, uzay yolculuğuna, sosyal medyadan yenilenebilir enerjiye kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren Elon Musk, yapay zeka endüstrisinde de günden gene ismini güçlendiriyor. Ünlü CEO'nun geçtiğimiz yıl kurduğu xAI isimli şirket, şimdilerde Grok isimli yapay zeka aracı ile OpenAI'a rakip olmuş durumda.

Firma özellikle X platformundaki kullanıcılar için ücretsiz hale getirdiği yapay zeka destekli sohbet botu sayesinde büyük bir popülerlik kazandı. Bu doğrultuda Grok üzerine daha çok yoğunlaşan firma, çok yakında yapay zeka aracının Grok 3 isimli yeni sürümünü kullanıcıların beğenisine sunacak.

Grok 3, Yarın Akşam Demo Sürümüyle Yapay Zeka Sahnesine Çıkacak

CEO Elon Musk, kısa süre önce katıldığı bir etkinlikte kısa sürede başarıya ulaşan xAI şirketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Firmanın çalışmalarını hızlandırdığını belirten Musk, bir süredir geliştirilen Grok 3 isimli yapay zeka aracına ait bir demo sürümün yarın itibariyle kullanıma sunulacağını duyurdu.

Grok'un yeni sürümü için “ürkütücü derecede zeki” ifadesini kullanan Musk, Grok 3’ün diğer yapay zeka modellerinden daha üstün akıl yürütme yeteneklerine sahip olduğunu belirtiyor. Ünlü miyarder yeni sohbet botunun şimdiye kadar en akıllı yapay zeka ürünü olduğunu iddia ederek Grok 3'e ollan beklentilerin tavan yapmasına sebep oldu.

Musk'ın açıklamalarına göre Grok 3, demo sürümünün ardından önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tam sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. O gün geldiğinde Musk'ın iddialarının ne kadar gerçek olduğunu görmüş olacağız.

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