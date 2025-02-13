Elon Musk OpenAI'a Bu Defa Ağır Posta Koydu: Dediğimi Yaparsanız Sizin Hayrınıza

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, OpenAI şirketini satın almak için 97.4 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. Hatta Sam Altman bu teklifle alenen dalga geçti ve Elon Musk'ın tüm bunları sadece dikkat çekmek için yaptığını, ciddiye almadığını söyledi.

Altman bununla da yetinmeyip Musk'a, "Satın almaya çalışacağına kendin bizden daha iyisini yapmaya çalışsana," diye cevap verdi.

Şimdi Elon Musk, OpenAI'ın yönetim kurulunun kuruluşun hayırsever misyonunu koruma taahhüdü vermesi ve şirketin tam kâr amaçlı bir yapıya dönüşmesini durdurması halinde, 97.4 milyar dolarlık teklifini geri çekeceğini açıkladı.

Musk'ın avukatları tarafından Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'ne sunulan dosyada, Musk liderliğindeki yatırımcı grubunun OpenAI'ın hayır kurumu statüsünü sürdürmesi için ciddi bir teklif sunduğu vurgulandı.

OpenAI, Musk'ın Teklifini Reddetti

OpenAI CEO'su Sam Altman ve şirketin yönetim kurulu, Musk'ın teklifini hızlı bir şekilde reddetti. OpenAI'ın avukatı Andy Nussbaum konuyu şöyle aktardı:

Bu teklif OpenAI'ın hayır kurumu olarak gerçek değerini belirlemiyor ve şirket satılık değil.

OpenAI, 2015'te kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kuruldu ancak 2019'da "sınırlı kâr" modeline geçti. Şu an ise, şirketi geleneksel bir kâr amaçlı şirket olan kamusal fayda şirketi (PBC) statüsüne dönüştürmek için yeniden yapılandırma sürecinde. Musk ise bu dönüşümün şirketin hayırsever misyonunu ihlal ettiğini savunarak dava açtı.

Bilindiği üzere Musk, OpenAI'ın kurucularından biri. Sonralarda şirketin Microsoft ile iş birliği yapmasından rahatsızlık duyup OpenAI'a has olan yapay zeka teknolojisini açık kaynak olarak sunma misyonuna ihanet ettiğini iddia ediyor.

OpenAI avukatları ise Musk'ın bu satın alma hamlesinin rekabeti baltalamaya yönelik olduğunu ve mahkemede sergilediği duruşla çeliştiğini savunuyor.

"Hayır Kurumu Olmaktan Çıktınız"

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada OpenAI varlıklarının devredilmesinin hayır kurumu statüsünü ihlal edeceğini savunduğu, ancak şimdi Musk'ın kendisinin şirketi satın almak istemesinin bu argümanla çeliştiği vurgulandı.

Sizce Musk bu konuda geri adım atacak mı yoksa ısrarını sürdürecek mi? Yorumlarda buluşalım.