Elon Musk, Grok Yapay Zeka Modelini Söz Verdiği Gibi Açık Kaynak Haline Getirdi!

Elon Musk, geçtiğimiz hafta xAI'ın yapay zeka sohbet botu Grok'u OpenAI'ın aksine açık kaynak sunacağını söylemişti. GitHub'da sohbet botunun açık kaynaklı bir sürümü şu an mevcut.

Grok'u Diğer Yapay Zeka Modellerinden Ayıran ne?

Grok sohbet botu piyasaya ilk sürüldüğünde, erişim için bir X aboneliği (yani ücretli mavi onay tiki) gerekiyordu. Grok'un amacı, OpenAI'ın ChatGPT'si veya Google'ın Gemini'sine karşı daha neşeli ve güncel bir sohbet botu alternatifi olmaktı. Fakat rakiplerine karşı daha dikkat çekici herhangi bir özelliğinin olmadığı söyleniyor.

Grok, diğer yapay zekalardan farklı olarak daha eğlenceli ve güncel cevaplar vermesi üzerine tasarlandı. Bu nedenle Musk mizah sevmeyen kişilerin Grok kullanmamasını öneriyor. Bu konuyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

''Sistem, soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak için tasarlanmıştı ve asi bir çizgiye sahiptir. Bu nedenle mizahtan nefret ediyorsanız lütfen kullanmayın!''

Grok, 314 milyar parametreye sahip. Bu, geliştirmeciler için çok yararlı olacak çünkü Grok'un altyapısını ücretsiz bir şekilde kendi projelerinde kullanabilecekler.

Henüz Grok'un açık kaynak haline getirilmesine dair detaylı bir bilgi bulunmuyor, fakat kullanıcılar GitHub'da kaynak kodlarına ulaşabilir.