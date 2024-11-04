699 Bin TL'ye Araba Sözü Vermişti! Togg Rakibi Yerli Araba Üreticisi Erken Pes Etti

Elektrikli araba pazarındaki rekabet, her geçen gün biraz daha artıyor. Şimdilik Togg yarışı T10X ile önde götürürken, onu Tesla, BMW ve Mini gibi markaların otomobilleri takip ediyor. Togg'un yerli olma avantajıyla rakiplerinin önüne geçmiş olması ise başka şirketleri elektrikli araba üretimi konusunda heveslendiriyor.

Bu nedenle şu ana kadar başta Reeder olmak üzere pek çok şirketin elektrikli araç üretimi için kolları sıvadığından bahsettik. Ancak şimdi bu şirketlerden biri olan Agrotech, üretime ya da satışa başlamasıyla değil, havlu atmasıyla gündeme geldi. İşte detaylar!

Agrotech Elektrikli Araç Yatırımından Vazgeçti

2013 yılında kurulan ve oldukçe geniş alanlarda faaliyet gösteren Agrotech, geçtiğimiz nisan ayında elektrikli araba üreteceği haberleri ile gündeme geldi. Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin %75'ini satın alan şirket fiyatları bile açıklarken, satış tarihi olarak da 29 Ekim 2024'ü gösterdi. Ancak geçtiğimiz hafta beklenen duyuru gelmedi.

699 bin TL'ye sedan ve 1 milyon 199 bin TL'ye ticari otomobil sözü bir türlü gerçekleşmedi. Agrotech'in konuyla ilgili sessizliği ise kısa süre önce bozuldu. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., elektrikli araç projeleri ve bağlantılı yatırımlarını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Gerekçe olarak ise getirilen ek vergiler ve kur dalgalanmalarının ardından artan maliyetler olduğu açıklandı.

Agrotech'in hisseleri açıklama sonrası %9.68 değer kaybederken vatandaşın ucuz araba hayalleri ise tamamen küle dönmüş oldu. Halihazırda bazı rakipler "scooter" statüsünde küçük elektrikli araçlar üretiyor olsa da Agrotech'in vaadi standart bir binek otomobildi. Elektrikli araba projesinden çekilen şirketin asıl odağı ise yapay zeka ve intansif tarım teknolojileri olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Agrotech üretimi durdurmasa elektrikli araba pazarında daha başarılı olabilir miydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.