Elon Musk Düyanın En Büyük Futbol Kulüplerinden Birini Satın Alabilir!

Tüm dünyada ünlü iş insanı ve siyaset adamlarının popüler futbol kulüplerini satın almasına yabancı değiliz. Ancak bu özellikle teknoloji sektöründe faaliyet gösteren iş insanları için pek de yaygın bir durum değil. Son haberlere göre, sık sık çılgın kararlarıyla andığımız Elon Musk bu alanda bir istisna olabilir.

Ünlü milyarderin babası tarafından yapılan açıklamaya göre, Musk şimdi de Premier League ekiplerinden Liverpool'u satın almayı planlıyor.

Elon Musk, Liverpool'u Satın Altma Fikrine İlgi Gösteriyor

İlk olarak geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddialara göre, ünlü X platformu, Tesla, SpaceX ve bunun gibi birçok büyük firmaya sahip olan Elon Musk şimdi de bir futbol kulübü satın almak istiyor. Ünlü milyarderin özellikle gözünü İngiltere'nin köklü ekiplerinden Liverpool'a gözünü kestirdiği söyleniyordu. Kısa bir süre ünlü milyarderin babası Errol Musk'tan bu iddiaları doğrulayacak bir açıklama geldi.

Errol Musk, oğlunun İngiliz ekibi Liverpool'u satın alma fikrine sıcak baktığını söyledi. Öte yandan Liverpool'un güncel sahibi FSG, kısa bir süre önce konu hakkında yayılan spekülasyonları yalandı.

Ünlü spor şirketi, geçtiğimiz haftalarda kulübün olumlu yönde ilerleyen mali tablosunu destekleyecek yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtmiş ve ABD merkezli bir yatırım şirketine azınlık hissesi satmıştı. Ancak firma yetkilileri bu hamlelerin üzerine gelen Elon Musk'ın kulübü satın alacağınına yönelik söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.

Öte yandan, Errol Musk da yaptığı açıklamada oğlunun Liverpool’a ilgisi olsa kulubü satın almak için herhangi bir girişim de bulunmadığını dile getirdi. Her ne kadar FSG iddiaları yalanlamış olsa da Musk'ın geçmişte ne gibi çılgın kararlar aldığını biliyoruz. Belki de ünlü milyarder çok yakında büyük para çantalarıyla Liverpool'un kapısını çalabilir.

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