Elon Musk, Jeff Bezos'un Eski Eşini Eleştirdi: MacKenzie Scott'tan Beklenmedik Yanıt Geldi!

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ı hayırsever bağışları nedeniyle eleştirdi. Musk, bu hareketin topluma zarar verdiğini iddia etti ve bu açıklamanın ardından Scott bağışlarını önemli ölçüde artırarak yanıt verdi.

Hayırseverliğiyle tanınan Scott, 361 kâr amacı gütmeyen kuruluşa 640 milyon dolar bağışladığını açıkladı. Öyle ki bu rakam, Scott'ın başlangıçta planladığının iki katı. Bu rakam içerisinden çoğu kuruluşa 2'şer milyon dolar, bazılarına ise 1'er milyon dolar verilecek.

Bu cömert bağış, Musk'ın Scott'ın hayır işlerine alenen saldırmasının ardından geldi. Sektörün önde gelen isimleri, Musk'ın bu söylemlerinin Scott'ın eski kocasına duyduğu husumetten kaynaklandığını öne sürmüştü.

Scott, Musk'ın Açıklamalarından Sonra Bağışlarını İki Katına Çıkardı

Scott, Musk'ın yorumları hakkında sessizliğini korudu ve yanıtını bağışlarını artırarak verdi. Scott bağış sonrası yaptığı açıklamada, seçilen kuruluşların geniş bir başvuru havuzundan özenle seçildiğini ve sosyal değişimde hayati bir rol oynadıklarını belirtti.

Bağış alan kuruluşlar arasında kadın sağlığını ve azınlık gruplarını destekleyen kuruluşlar da yer alıyor. Pek çok hayırseverin aksine Scott bağışlarını koşullara bağlamaktan kaçınarak alıcılara fonların nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla kontrol imkânı veriyor.

Scott'ın Musk'ın söylemlerinin ardından bağışlarını katlamasının ardından Musk herhangi bir yorum yapmadı ancak şimdiden X hesabındaki paylaşımlarına kullanıcılar bu gelişmeyi atarak Musk'tan yanıt arıyor.

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