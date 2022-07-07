Elon Musk'ın Bir Neuralink Çalışanından İkiz Çocuğu Olduğu Ortaya Çıktı

Insider'ın Çarşamba günü elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre Elon Musk'ın Kasım ayında Musk'ın şirketi Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis ile ikiz çocukları oldu ve dünyanın en zengin adamının babası olduğu bilinen yaşayan çocuk sayısı böylelikle 9'a ulaşmış oldu.

Mahkeme dilekçesinin bir kopyasını yayınlayan Insider'a göre Musk ve Zilis, Nisan ayında Teksas, Travis County'deki bir mahkemeye ikizlerin isimlerini "babalarının soyadını alacak ve annelerinin soyadını göbek adlarının bir parçası olarak içerecek" şekilde değiştirmek için bir dilekçe sundular.

Zilis Daha Önce Musk'a Ait Projelerde Çalışıyordu

51 yaşındaki Musk, insan beynini makinelere bağlama hedefiyle nöral implantlar geliştiren bir şirket olan Neuralink'in kurucu ortağı ve CEO'suyken, Zilis 2017'den beri şirkette operasyonlar ve özel proje direktörü olarak görev yapıyor. İkizler Kasım ayında dünyaya geldi. Bu da Elon Musk ve sahne adı olarak Grimes'ı kullanan müzisyen Claire Boucher'ın ikinci çocuklarını Aralık ayında dünyaya getirmeden birkaç hafta önce doğduğu anlamına geliyor.

36 yaşındaki Zilis, çeşitli Musk'a ait projelerde üst düzey rollerde çalıştı, 2020'den itibaren OpenAI'nin yönetim kurulu üyesi ve Mayıs 2017'den Ağustos 2019'a kadar Tesla'da proje direktörü olarak görev yaptı.

Musk ve Zilis ikilisinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak bu olayın gelecek günlerde gündemi meşgul edeceği aşikâr.