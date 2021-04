Elon Musk'ın Neuralink Projesinin Maymun Üzerindeki Etkisi

Elon Musk'ın Neuralink projesi bir maymun üzerinde denendi ve görüntüler herkese açık olarak paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan görüntülerde maymunun zihin gücü ile Pong oyununu oynadığı görüntülendi. Şirketin buna verdiği isim ise "MindPong" oldu. Şirket bir basın bülteninde ise MindPong'un N1 Link'in yeteneklerinin ilk gösterimi olduğunu söyledi.

SpaceX'in kurucusu ve kendi kendine "technoking" unvanını veren Elon Musk tarafından kurulan şirket, zihin gücü ile video oyunu oynayan "Pager" isimli dokuz yaşındaki bir maymunun bir videosunu yayımladı.

YouTube'da yayımlanan 3 dakika uzunluğundaki video, cihazın zihin gücü ile kontrol edilmesini gösteriyor. Maymun ilk başta pipetle verilen lezzetli bir smoothie içerken bir yandan da joystick kullanıyor. Görüntüdeki anlatıcı, Pager'ın beynine yerleştirilmiş iki cihaz olduğunu belirtiyor. Maymunun beynine yerleştirilen cihazlar ilk olarak Ağustos 2020'de bir basın açıklamasında ortaya çıkmıştı.

Görüntülere dönecek olursak videodaki anlatıcı, maymun cihazlar aracılığı ile oyunu oynamaya devam ederken maymunun beynindeki Neuralink cihazlarının düşünceleri okuduğunu ve maymunun düşündüğü şeylerin çözümlendiğini ifade ediyor. Ekiptekiler joystick bağlantısını kestiğinde Pager oyunu oynamaya devam ediyor ki bunu yapabilmesinin nedeni maymunun beynine yerleştirilmiş iki cihazın bulunması olarak gösteriliyor.

Maymunun Pong oynadığı videoyu aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Forbes tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin ikinci insanı olarak açıklanan Musk, perşembe gün paylaşmış olduğu bir tweette proje sayesinde felçli bir kişinin akıllı telefonu, akıllı telefonunu baş parmağını kullanarak yöneten bir kişiden çok daha hızlı kullanmasına dahi izin vereceğini iddia etmişti.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs