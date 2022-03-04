Elon Musk: Rusya Ukrayna'daki Starlink Kullanıcılarını Hedef Alabilir!

Starlink CEO'su Elon Musk, Ukrayna hükümetini ve halkını, teknolojilerini internete bağlı kalmak için kullanmanın onları Rus füze saldırıları için büyük bir hedef haline getirebileceği konusunda uyardı. İşte detaylar!

Elon Musk Ukrayna Vatandaşlarını Olası Rusya Saldırısına Karşı Uyardı

İlk yıldırma saldırısı girişimi başarısız olduktan sonra, Rus saldırganlar daha uzun süreli bir askeri operasyona yöneldiler, bu da Ukrayna'nın temel altyapısının yok edilebileceği anlamına geliyor. Ülkedeki iletişimi devre dışı bırakmak için açık bir girişimde bulunan Rus ordusu, Kiev'in televizyon kulesini füzelerle çoktan vurdu ve şimdi sırada internet olabilir.

Konu hakkında Elon Musk: “Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemi, bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksek. Lütfen dikkatli kullanın!” diye tweet attı. İstiladan birkaç gün sonra, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Starlink uydu internetini ülkede etkinleştirmek için Elon Musk'tan yardım istemek için Twitter'a yazmıştı.

Musk, bir gün içinde yanıt vererek şirketin bunu halledeceğini söyledi ve kısa bir süre sonra, gönderilen uydu çanaklarının görüntüleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Fedorov daha sonra çatıdaki bir Starlink teknolojisinin fotoğrafını paylaşarak teşekkürlerini iletti. Anlaşılan Musk etrafta fotoğrafların paylaşılmasından rahatsız çünkü görüntüler söz konusu konumları potansiyel bir hedef haline getirebilir.

Ukraynalıların çanağı nasıl "dikkatle" kullanabilecekleri sorulduğunda Musk, "Yalnızca gerektiğinde Starlink'i açın ve anteni... insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirin. Görsel algılamayı önlemek için antenin üzerine hafif kamuflaj yerleştirin?" açıklamasında bulundu. PC Mag, vatandaşların metal parçacıklar içermeyen kamuflaj boyalarla da teknolojileri gizleyebileceklerini belirtti.

Ayrıca Fedorov, Rus ordusunun ülkenin altyapısını hedeflemek için ısı tarayıcıları kullandığını ve bu konuda ne yapılabileceğini Musk'a sorması dikkatlerden kaçmadı. Starlink CEO'su ise, kullanıcıların üretilen ısıyı daha az görünür kılmak için çanakları güneş panelleri ve pil paketleri ile birleştirebileceğini söyledi. Görünüşe göre Ukrayna Rusya çatışması Musk'a birkaç güncelleme fikri vermiş gibi görünüyor.

Musk şirketin bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını söyleyerek “Starlink'in araba çakmağından güç alabileceğini” ve mobil dolaşım çanaklarının bu şekilde çalışacağını söyledi. Söz konusu güncellemenin yakında yayınlanması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.