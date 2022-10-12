Elon Musk Şimdi de ''Yanık Saç'' Adlı Bir Parfüm Çıkardı

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Elon Musk, şimdi de Boring Company üzerinden ''Yanmış Saç'' adı verilen bir parfüm çıkardı.

Twitter'ı satın alıp almayacağı konusu gittikçe uzayan, durumun dava sürecine girmesi ve nihayet satın alması ile sık sık gündemdeki yerini koruyan Musk, yaptıklarıyla şaşırtmaya başladı.

Parfümün 10.000 Adedi Şimdiden Satıldı

Dünyanın en zengin insanı olarak da bilinen Elon Musk, tünel odaklı kurduğu Boring Company üzerinden ''Yanmış Saç'' (Burnt Hair) adında bir parfüm satışa sundu. Satış sayfasında 100 dolar etiketine sahip olan parfüm, satışa çıktığı andan itibaren 10.000 şişe satıldı.

10,000 bottles of Burnt Hair sold! — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Yaklaşık 1 saat içerisinde 1 milyon dolar kazanç getiren parfüm için Musk şu sözleri kullandı: “Dünya üzerindeki en güzel koku!”

Musk ve Boring Company daha önce gerçek bir Flamethrower satışı yapmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Silahın ismi, gümrükte sorun çıkarması sebebiyle ''Not a Flamethrower'' olarak değişti. 500 dolarlık silah, internet gündeminde günlerce yer almıştı.

Bakalım Elon Musk ilerleyen günlerde ne gibi şaşırtıcı ürünle karşımıza çıkacak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?