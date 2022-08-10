Elon Musk Kendi Sosyal Medya Platformunu Kuruyor Olabilir

Elon Musk-Twitter davası teknoloji gündemini işgal etmeye devam ederken ünlü milyarderin cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Elon Musk, bir kullanıcının "Twitter satın alımı iyi gitmezse kendi sosyal medya platformunu kuracak mısın?" sorusuna "X.com" yazarak cevap verdi. Büyük bir gizem uyandıran bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Elon Musk'ın uzun süredir kendine ait bir sosyal medyaya sahip olmak istediği biliniyor. Gözüne kestirdiği ilk hedef olan Twitter ile hikayelerinin büyük bir karmaşaya dönmesi sonrasında ünlü milyarderin farklı seçenekleri değerlendirdiği biliniyordu. Elon Musk, x.com üzerinden yeni bir sosyal medya platformu kurabilir.

X.com Yeniden Elon Musk'a Döndü

Elon Musk'ın tweeti sonrasında iddiaları araştırmaya başlayan gazeteciler, ünlü milyarderin x.com sitesinin domain haklarını 2017 yılında PayPal'dan satın aldığını ortaya çıkardı. Aslında Elon Musk, sitenin 1999 yılındaki ortaklarından biriydi. Fakat PayPal'ı satması sonrasında sitenin domain hakları da ünlü milyarderden çıkmış oldu. Yahoo Finance'ın belirttiğine göre Elon Musk, x.com sitesini internet bankacılığı kurmak için satın almıştı.

Şu an erişilebilen sitenin hem kod hem de arayüzünde "x" harfinden başka hiçbir şey yer almıyor. Eğer Elon Musk bir sosyal medya platformu kurmak isterse ünlü milyarderin SpaceX gibi diğer markalarıyla da uyuşan x.com üzerinde yoğunlaşmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Ayrıca Elon Musk'ın tüm şirketlerini X adındaki bir ana şirket altında birleştireceği de söyleniyor. Henüz bunların sadece bir söylenti olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü Elon Musk, kinaye ve espri içeren tweetler paylaşmayı çok seviyor. Teknoloji dehasının önündeki Twitter davaları sonrasında sosyal medya sektöründeki yöneliminin netleşmesi bekleniyor.